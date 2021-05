Sportivi, giovani e salutisti: i nuovi target del cibo vegetale

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 08:30

Ripariamo il cibo, ripariamo il mondo

Cibi animali e cibi vegetali: un gap che si cerca di ridurre

Sempre più sportivi scelgono una dieta a base vegetale

Alla ricerca di proposte che incontrino i gusti dei Millennials

alute e ambiente. Sono le due parole chiave che riassumono appieno il tema del cibo a base vegetale. In un mondo sempre più proiettato verso lae verso unin cui il fitness e l’alimentazione sono e saranno sempre più presenti, non si può non parlare di vegetale e di quello che esso rappresenta.In primis è una presa di coscienza, in quanto numerosi studi di settore hanno dimostrato che(cereali, legumi, frutta, ortaggi, ecc.). Inoltre, la ricerca e la meticolosità delle aziende produttrici di cibo vegetale dimostra una sempre maggiore attenzione al gusto e al beneficio dei prodotti stessi.«La nostra azienda - spiega a tal proposito, responsabile marketing di Sottolestelle - sta cercando di sensibilizzare i consumatori su questa relazione che ad oggi è ancora estranea a molti. Abbiamo riassunto l’argomento con la frase “”. Quella che può sembrare una semplice scelta alimentare, può davvero fare una differenza sostanziale. Per anni il mercato dell’alimentazione si è dedicato alla formulazione di prodotti senza curarsi dell’impatto che questi ultimi potessero avere sull’uomo e sull’ambiente. Sottolestelle - continua Urbano - con questo slogan parla del. “Ripariamo il cibo” attraverso la corretta ed etica formulazione di un prodotto, dall’acquisizione delle materie prime fino all’arrivo a tavola, avvalendoci dei miglioramenti che l’innovazione di oggi garantisce per la realizzazione di prodotti naturali nel rispetto del pianeta e quindi del benessere dell’uomo. Con l’attenzione di ognuno nell’acquisto dei beni di consumo e attraverso l’adozione di diete equilibrate possiamo vivere meglio e in armonia con l’ambiente, iniziare quindi a “Riparare il mondo”.Se il vegetale si impone in cibi che permettono al nostro organismo di non sviluppare allergie, di mantenerci sani e in forma, c’è da dire che. Le aziende impiegano strumenti e attenti studi per riuscire ad arginare il divario tra alimenti animali e vegetali.«La nostra idea e la nostra missione - afferma, dirigente Triballat Noyal / Sojasun - è quella di restringere il gap tra il gusto tradizionale di un prodotto e avvicinarci sempre di più ai gusti che già conosciamo cercando di mantenere la cosiddetta “”, cioè un utilizzo degli ingredienti molto limitato e migliorare anche dal punto di vista tecnico le lavorazioni più impegnative (es. Burger che imitano la carne vera). È importante che la golosità sia sempre al centro di questa equazione».Se abbiamo approfondito e capito che il gusto e la golosità sono i cardini in quanto permettono anche a chi ha allergie di poter assaporare un piatto buono e genuino, la domanda che molto spesso ci poniamo è quale sarà il futuro del vegetale e dove è proiettato.«La tendenza attuale - racconta Roberta Urbano di Sottolestelle - gira intorno allo sport.(comprese figure rilevanti nel mondo del calcio) e altri hanno deciso di cambiare le proprie abitudini adottando diete equilibrate e varie. Questo ha portato ad una crescente richiesta di questi particolari prodotti dai rilevanti contenuti proteici. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare dei prodotti dedicati a questo segmento che è in continua crescita».Tante le novità inserite dalle aziende per incrementare l’offerta di prodotti, ma oltre alla novità si punta sullae sulla. «Sono anni - spiega Andrea Niesser - che basiamo la nostra presenza sul mercato sulla qualità degli ingredienti che utilizziamo nella formulazione dei nostri prodotti, abbiamo una filiera corta, tracciata e questo è un grande punto a nostro favore. Recentemente abbiamo introdotto l’che si inserisce in questo trend con un formato da 150 g. Inoltre, nell’ambito dei piatti pronti, abbiamo introdotto le “Strapazzate”, un. I piatti pronti anche per i Millennials rappresentano una variante semplice e veloce da consumare, ma soprattutto gustosa e salutare. C’è un grande lavoro di ricerca e sviluppo dietro, in quanto ricostruire il sapore del bacon non è così semplice, stessa cosa vale per il sapore e la consistenza dell’uovo strapazzato. Abbiamo lanciato questa novità per uscire un po’ dall’ambito Burger e distinguerci».Tanto e di qualità il lavoro di ricerca e sviluppo sugli ingredienti. Le aziende sono sempre più “sul pezzo” per poter garantire una gamma prodotti di altissima qualità, lavorando appunto sulla filiera, sul controllo e la provenienza delle materie prime e formando team di ricerca e sviluppo in grado di garantire un processo meticoloso ed efficace. Se prima il dubbio sul vegetale era assai diffuso, ora