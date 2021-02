Il vino non è cangerogeno. Le Regioni del nord contro la Ue

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 11:05

opo le organizzazioni dei produttori di vino e le associazioni agricole, anche gli assessori all’agricoltura(tutti della Lega) scendono(Europe's Beating Cancer Plan), contenente alcune indicazioni che, dicono gli assessori, "hanno dell'incredibile". Il consumo di vino , secondo il documento pubblicato pochi giorni fa dalla Commissione, nuocerebbe gravemente alla salute: senza se e senza ma., che fa parte delle tradizioni e dello stile di vita degli europei, sarebbe quindi assimilato all'abuso di alcol e di superalcolici - scrivono in una nota congiunta gli assessori - . Rileviamo come tutto ciò si ponga in antitesi con quanto la comunità scientifica ha più volte affermato, riconoscendo al vino importantisia per i benefici apportati da piccole quantità di alcol sia per gli altri componenti di questa bevanda, tra i quali diversi antiossidanti sicuramente "amici" della nostra salute. Le conseguenze per uno dei settori più importanti dell'agricoltura italiana ed europea sarebbero devastanti: le politiche di sviluppo che da sempre accompagnano il settore sarebbero infatti messe pesantemente in discussione e tutto ciò sarebbe addirittura accompagnato dall'invito a riportare sulle etichette immagini e scritte che oggi siamo abituati a vedere sui pacchetti di sigarette».Per i rappresentanti regionali le rassicurazioni che la vicepresidente della Commissione Uesi è affrettata a rilasciare, seppur incoraggianti, non sono però sufficienti ad eliminare le preoccupazioni. «Ci adopereremo pertanto in tutte le sedi competenti, sia a livello nazionale sia a livello comunitario - concludono gli assessori -, per evitare che tutto ciò si traduca in un disastro annunciato».