Contributo per i centri storici, come funziona e a chi spetta

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 15:00

Z

ero, musei chiusi, caffè storici in crisi . È la desolante realtà delle attività economiche neidelle, private più di chiunque altro della loro clientela per via delle restrizioni anti-. Ecco perché durante un’estate particolarmente povera era stato previsto dal un contributo a fondo perduto perdi questa categoria. Ora l’ha dato l’ok al modello. Ed è quindi possibile fare domanda.





In arrivo un contributo per le attività dei centri storici

Quando: dal 18 novembre al 14 gennaio

Da mercoledì 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021 le richieste devono essere mandate attraverso un servizio web disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia. Chi ha i requisiti si vedrà erogare la somma direttamente sul proprio conto corrente.



A chi è rivolto: le attività di 29 comuni

?Secondo l’articolo 59 del decreto, l’erogazione dell’aiuto è riservato ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (quindi zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.



Nel dettaglio, parliamo di 29 comuni:

Venezia Roma Milano Genova Firenze Bologna Torino Napoli Palermo Bari Como Verbania Rimini Bolzano Bergamo Agrigento Ragusa Cagliari Siena Verona Lucca La Spezia Matera Siracusa Catania Pisa Padova Ravenna Urbino

almeno tre volte superiori al numero dei residenti per i capoluoghi di provincia;

al numero dei residenti per i capoluoghi di provincia; in numero pari o superiore a quello dei residenti per i capoluoghi di città metropolitana.

Il calcolo: fatturato di giugno come riferimento

15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 10% da 400mila e fino a 1 milione;

da 400mila e fino a 1 milione; 5% oltre 1 milione.

l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate;

o la nel centro storico delle città indicate; si ha una partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza;

attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza; il fatturato del mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi di quello di giugno 2019.

Le Prugne della California

Si tratta delle città che potevano contare, prima dell’emergenza sanitaria, su presenze turistiche di cittadini stranieri:Come si calcola il contributo? Applicando unaallatra l’ammontare dele dei corrispettivi del mese die lo stesso valore di. Un conteggio che rischia di complicare la vita a bar e ristoranti che cercano di districarsi nella giungla burocratica degli aiuti di Stato, visto che il (contestato) mese di riferimento per il sostegno dei decreti ristori è invece aprile . Ma questa è un’altra storia.Il valore delle percentuali da calcolare sugli importi è questo:A tutti viene comunque garantito un contributo minimoper le persone fisiche e aper i soggetti diversi dalle persone fisiche. E in ogni caso il contributo non può essere superiore aIl contributo però spetta solo se:Per i soggetti che hanno iniziato l’attivitàil contributo spetta a prescindere.