Piemonte e Lombardia, sette giorni per un Natale "in giallo"?

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 11:15

Verso l'apertura dei bar e ristoranti la sera

Le prospettive delle Regioni

eggendo i dati,. Anche se, come Calabria e Valle d’Aosta, rimarranno in zona rossa per altre due settimane, come deciso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. E, con tutte le cautele del caso, perché, come ripetono a, se i dati continuano a migliorare, tranne alcuni territori ancora in difficoltà,. Che è, un po’ la “strategia concordata da Governo e Regioni: resistere ancora per arrivare al 3 dicembre con un’Italia quasi interamente arancione e gialla.Il che si tradurrebbe, in quello che tutti cittadini, ristoratori, imprenditori e lavoratori sperano:, anche nelle zone arancioni, il coprifuoco a mezzanotte l’orario prolungato dei negozi, la riapertura dei centri commerciali il sabato e nei giorni festivi.Per poi, tra il 17 e il 24 dicembre, sulla base del monitoraggio settimanale, decidere se poter mantenere le misure meno rigide anche per il Natale , consentire il passaggio tra regioni di fascia arancione, ma soprattutto se saranno possibili misure meno drastiche per i locali pubblici, vietando in ogni caso le feste e gli assembramenti.. Misure che saranno invece applicate nel resto d’Italia per consentire lo shopping natalizie e comunque maggiore libertà in vista delle festività natalizie.Se per Lombardia e Piemonte l’immediato futuro sembra addirittura giallo,. In bilico rimangono la Puglia, che ieri ha rischiato di diventare rossa, e la Sicilia dove la situazione non è ancora ottimale.Proprio ildellae dellache sono entrate in zona rossa il 13 novembre. Si stabilirà se. E il giorno prima sarà valutata la Liguria che dall’11 novembre è in fascia arancione. Osservate speciali rimangono invece il Friuli-Venezia Giulia (arancione), il Molise (arancione) e il Veneto (gialla). Appena entrato in zona ad alto rischio l’Abruzzo, quindi con destino “rosso” già segnato.che è la regione che mostra il miglior risultato e dove proprio «per evitare rischi» è stata firmata un’ordinanza secondo la quale «». Una nuova restrizione dopo la chiusura dei grandi magazzini e dei mercati nel fine settimana.