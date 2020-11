Per Natale arriva l'extra cashback: un rimborso fino a 150 euro

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 08:41

Un modo per incentivare i pagamenti elettronici "in presenza" in un periodo chiave dell'anno: ecco lo speciale extra cashback di Natale. Ci sta lavorando il governo, e si tratta cioè di un rimborso a fine dicembre per chi fa acquisti con carte e app.





Il governo prepara un extra cashback per Natale

L'ammontare dei soldi: rimborso del 10% fino a 150 euro

A quanto ammonterebbero le cifre? Si parla di un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con pagamento elettronico.



Le app consentite: Apple pay, Samsung pay o Satispay

I pagamenti interessati dalla misura saranno quelli con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari e app installate sul proprio telefonino, come Apple pay, Samsung pay o Satispay. Il bonus lo potrà ottenere subito (entro la fine del 2020) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.



Regole nel 2021: minimo 50 operazioni a semestre

Quando il meccanismo sarà a regime, dunque presumibilmente dal gennaio 2021, le operazioni minime richieste saranno 50 da spalmare nel primo semestre e altre 50 per il secondo.



Come partecipare: i requisiti

Per partecipare ci sono alcuni requisiti:

essere maggiorenni ;

; residenti in Italia ;

; dichiarare che le carte registrate vengono utilizzate solo per acquisti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Le procedure per iscriversi

iscriversi sull'app "Io" della pubblica amministrazione o su altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa; dare il proprio codice fiscale; fornire gli estremi di una o più carte; comunicare l’Iban.

I prodotti comprati online sono esclusi

Totale dei rimborsi cumulabili: fino a 3.450 euro

fino a un massimo di 3.450 euro

l’extra cashback di Natale (150 euro); il cashback (da 300 euro); il super cashback (da 3mila euro, un premio che andrà ai 100mila cittadini che useranno maggiormente la moneta elettronica).

Bisogna poi fare alcune procedure:Gli acquisti però devono essere effettuati fisicamente neie negli, cioè dove si potrebbe in alternativa pagare in. Lo shoppingè escluso dall’incentivo, secondo quanto emerso finora.In totale chi usa i metodi di pagamento digitali può ottenerenel 2021. Merito di tutti i rimborsi previsti: