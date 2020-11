Il covid attira la criminalità. Con la pandemia gli affari nell'enogastronomia volano alle stelle

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 09:15

Le organizzazioni criminali hanno saputo cogliere il carattere dell'estrema urgenza nella tutela della salute pubblica

Le mafie saranno un player

Schemi di riciclaggio e reimpiego di capitali

Roma, asse portante del traffico

rima lae oggi lasuonano le sirene di allarme. La relazione semestrale della Dia 2019 inviata al Parlamento, nel capitolo dedicato all’emergenza pandemia parla chiaro in fatto di criminalità organizzata. Il reset e la confusione economici causato dal«può aprire alle mafie prospettive diparagonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico».«Le- si puntualizza - vorranno ancor più stressare il loro ruolo di player, affidabili ed efficaci anche su scala globale. L’economia internazionale avrà bisogno di liquidità e in questo le cosche andranno a confrontarsi con i mercati, bisognosi di consistenti iniezioni finanziarie . Non è improbabile perciò che aziende anche di medie-grandi dimensioni possano essere indotte a sfruttare la generale situazione di difficoltà, per estromettere altri antagonisti al momento meno competitivi, facendo leva proprio sui. Potrà anche verificarsi che altre aziende in difficoltà ricorreranno ai, finendo, in ogni caso, per alterare il principio della libera concorrenza».Nella relazione 2019 della Procura antimafia, il capitolo dedicato alla criminalità economica e finanziaria connessa all'emergenza Covid-19 abbraccia anche il 2020, fino a settembre.Le organizzazioni «hanno saputo cogliere – si legge– il carattere dell'estrema urgenza nella tutela della salute pubblica, subentrando anche attraverso la pre-costituzione di reticolate, nelle procedure pubbliche dirette all'affidamento della,anche in deroga alle norme previste dal Codice degli appalti».La relazione della Direzione nazionale antimafia entra nei dettagli. «Da una attenta analisi, valutazione e successivo approfondimento, pur se preliminare, delle operatività segnalate si può addivenire alla tempestiva individuazione dila cui regia retrostante potrebbe riguardare i classici meccanismi di forte accumulazione finanziaria retti dai classici, seppur complessi,e reimpiego di capitali che si realizzano in vari settori della sfera economica ed imprenditoriale , ove i medesimi si dimostrano capaci di rilevare e costituire imprese, aziende e beni strumentali, che divengono funzionali a qualsivoglia».Un “periodare di Stato” che denuncia come, utilizzando il finanziamento a favore di società italiane per attività a sostegno dell'emergenza sanitaria, si è provato a: riciclaggio.La maggior parte degli spunti investigativi tocca il nord e il centro, con la. Sono state individuate attività che coinvolgono gli interessi di associazioni criminali organizzate riconducibili alla famiglia dei Fasciani, di peso a Ostia e sul litorale.Sotto la lente anche una società dei Casamonica con sede a Roma, che ha convertito la propria attività. Dal commercio di prodotti di abbigliamento e accessori importati dalla Cina a quello all'in genere.Un tasto dolente è proprio il materiale sanitario. La relazione segnala il coinvolgimento di una società che, sotto la facciata dell’importazione di prodotti paramedicali, si adoperava per far entrare nel nostro Paese. In questo contesto – lo testimonia un’altra segnalazione relativa a un’altra società capitolina attiva nella compravendita di materiale sanitario – ilè prassi consolidata. Si fiuta l’affare (illecito) e si volta pagina.