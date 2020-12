Lombardia, in arrivo aiuti economici agli storici locali d'intrattenimento

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 18:47

Mozione sostenuta dalla maggioranza

L'aiuto alla filiera per sostenere il turismo

480 locali ricreativi in regione meritano aiuto

Danni non solo ad imprenditori, ma anche a dipendenti e loro famiglie

n unaapprovata a grande maggioranza e senza alcun voto contrario dal Consiglio Regionale della Lombardia, si è preso l'impegno a "valutare l'istituzione di un riconoscimento alla storicità di tutti idisul suolo regionale e prevedere ristori economici per un settore che ha subito e sta subendo lunghe chiusure causa".La mozione è stata presentata dalla presidente della commissione Infrastrutture,Il documento invita la Giunta ad aiutare unache contribuisce anche a livello turistico sull'interolombardo, apprezzando le loro caratteristiche storiche e culturali. Al tempo stesso incentivando controlli contro l'abusivismo che danneggia gliche si attengono al pieno rispetto delle norme.«Una mozione che premia glionesti di questo settore che negli ultimi mesi hanno dovuto combattere contro laoltre che contro la chiusure – ha commentato Claudia Carzeri - la nostra Regione conta più di 480 locali del settore ricreativo, già in difficoltà negli ultimi anni per gli esigui, vanno sostenuti in questo periodo per premiare chi ha saputo stare, con sacrifici, nelle regole».Il settore dell'intrattenimento non coinvolge solo idelle aziende ma ha un'intera filiera di lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva che stanno subendo gli effetti deldovuto alla pandemia. Molte sono state le iniziative diorganizzate per concentrare l'attenzione sul settore che non vede ancora la fine delle restrizioni. La mozione - è stato rimarcato dai vari consiglieri intervenuti nell'aula del- è una risposta forte, che vuole aiutare economicamente queste attività e valorizzarle. "Giusto infatti anche in futuro, dare risalto agli operatori dell'intrattenimento turistico e ricreativo. Creano, reddito e occupazione".