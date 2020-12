Manovra, sì della commissione. Agevolazioni per turismo e cuochi

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 08:55

V

Previste agevolazioni per il turismo e i cuochi

Fondo ad hoc per il credito di imposta al 40% per gli chef

ia libera della commissionedellaalla2021, con mandato al relatore. Il testo, che da martedì 22 dicembre, sarà all'esame dell'aula di, prevede tra le altre cose, una consistente serie diper il. Sono stati, infatti, approvati gliche fissanodella prima rataper il comparto turistico e per quello dello spettacolo. Viene poi prolungato ilal 60% deldidegli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive fino al 30 aprile 2021 (e il credito d’imposta viene esteso anche ad agenzie di viaggio e tour operator. Rifinanziato, poi, il fondo per il(quello previsto dal decreto Rilancio) con 100 milioni per il 2021, mentre 20 milioni saranno destinate alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere. Aiuti anche per i cuochi tra acquisto di "strumenti del mestiere" e partecipazione a corsi di formazione.Tra i correttivi, spunta inoltre undel 40% del costo degli acquisti dio della partecipazione a corsi diper gli. Si introduce anche un fondo apposito di un milione l'anno per tre anni.Soddisfatto il presidente di Federalberghi che esprime «apprezzamento per l’emendamento che in zona Cesarini ha inserito nella legge diuna misura specifica per le imprese turistico ricettive, glie gli stabilimenti balneari, offrendo una boccata d’ossigeno in materia di esenzione Imu, credito d’imposta per gli affitti e contributo a fondo perduto. Il 24 novembre, in audizione alla Camera, Federalberghi aveva chiesto un segnale esplicito proprio sui punti toccati dall’emendamento e ringrazia la Commissione Bilancio che, con consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari, ha fornito risposte concrete. Le misure approvate dalla Camera non sono certamente sufficienti a risolvere tutti i problemi, ma confidiamo che segnino un punto di svolta nelle modalità di gestione della crisi. Oggi più che mai è necessario dedicare costante attenzione alle esigenze delle imprese. Lesi apprestano ad affrontare un 2021 a dir poco complicato, dopo che il 2020 ha fatto segnare i risultati peggiori della nostra storia, con una perdita di oltre 14 miliardi di euro di fatturato e 243 milioni di presenze».

Confagricoltura: bene le misure a favore dei comparti agricoli piu’ in sofferenza

Ma non solo turismo e ristorazione. La Manovra introduce misure di sostegno ad alcuni comparti agricoli in sofferenza. Nell’ambito degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio alla Camera nelle ultime 24 ore, con l’intesa tra maggioranza e opposizione, si è, infatti, ridefinito il quadro di interventi per il settore primario.



In particolare, per il comparto suinicolo sono stati stanziati 10 milioni di euro di rifinanziamento del Fondo dedicato, e si è stabilita la proroga al 2021 delle percentuali di compensazione Iva per la cessione di animali vivi della specie suina e bovina.



Nuovi fondi per i danni da maltempo

È stata inoltre incrementata di 70 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019.



10 milioni di euro allo stoccaggio dei vini Doc, Docg e Igt

A sostegno del comparto vitivinicolo, sono 10 i milioni di euro per il 2021 finalizzati allo stoccaggio dei vini di qualità Doc, Docg e Igt. Si tratta di un segnale importante per un settore trainante dell’economia, duramente colpito dall’emergenza Covid e dalle conseguenti limitazioni del canale Horeca. Confagricoltura segnala inoltre la riformulazione dell’emendamento che introduce il credito di imposta per il potenziamento e l’organizzazione dell’e-commerce nella vendita del vino.



Rinviata la Sugar Tax

La Commissione Bilancio alla Camera ha inoltre dato il via libera al rinvio della Sugar Tax: la tanto contestata tassa sulle bevande zuccherate, al centro di numerose polemiche nei mesi scorsi, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022. Confagricoltura fin dall’inizio si è battuta contro l’introduzione di una tassazione che andrebbe a colpire molte imprese agricole della filiera frutticola, già duramente messe a dura prova in quest’ultimo periodo.



Nuove assunzioni di medici e infermieri per il piano vaccini

Tra le altre novità introdotte dagli emendamenti ci sono poi le risorse per l’attuazione del piano di vaccinazioni anticovid: 650 milioni per assumere 3mila medici e 12mila infermieri per effettuare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, a cui potranno partecipare anche i medici specializzandi fin dal primo anno. Per la prima volta viene introdotta la Iscro per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, ovvero una Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa: un deciso passo avanti per dare più tutele a chi non le ha mai avute e a cui si aggiunge, grazie allo stanziamento iniziale di un miliardo di euro nel 2021, l’esonero al pagamento dei contributi previdenziali per partite Iva e professionisti, con l’esclusione dei redditi più alti, che hanno subito perdite. Per sostenere chi perde il lavoro, i 500 milioni del fondo istituito in Legge di Bilancio sono destinati all'attuazione immediata dell'assegno di ricollocazione per i cassintegrati causa cessazione di attività e per i lavoratori in naspi da più di 4 mesi, per pagare servizi di orientamento al lavoro e di formazione. Si prevede inoltre di iniziare un percorso di condivisione con le Regioni per migliorare il funzionamento e della qualità delle politiche attive.



Per favorire la ripresa del mercato automotive e continuare a rinnovare il parco auto circolante con vetture meno inquinanti e più sicure vengono rifinanziati gli incentivi già previsti nei decreti Rilancio e Agosto. Il superbonus del 110% per il recupero del nostro patrimonio edilizio, per case più sostenibili e sicure, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, migliorato e semplificato ed esteso agli ascensori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.