Sgravi per chi assume nel 2021, grandi sconti soprattutto sui camerieri

Primo Piano del 03 dicembre 2020 | 08:30

P

Sgravi in vista soprattutto per chi assume i camerieri

Bonus maggiori: 100% di contributi, fino a 500 euro al mese

Donne: aiuti per chi assume quelle senza lavoro da tempo

Giovani under 36: tre anni di sgravi, quattro al Sud

Lavoratori del Meridione: sconto del 30% fino al 2029

Le Prugne della California

er ora c’è la proroga dellae ilfino a marzo. Ma poi che ne sarà del mercato del lavoro nel 2021? Chi riuscirà davvero addopo tutti gli strascichi che avrà lasciato dietro di sé la crisi - sanitaria e poi- dovuta al? Nella manovra di bilancio per l’anno prossimo il governo sta pensando a un meccanismo diTra imaggiori ci sono proprio quelli in caso di assunzione di unin un: siamo quasi al 22%. Con lo sgravio un’azienda delpuò risparmiare invece il 16% del costo totale mensile dell’impiegato. Sono cifre che vanno dai 125 ai 500 euro mensili.I dati sono stati calcolati da Il Sole 24 Ore. Ipiù corposi, che raggiungono il 100% dei contributi, sono pensati per andare incontro a chi assumerà donne disoccupate : era già previsto per gli under 35, è stato esteso nel 2021 e nel 2022. Per queste due categorie lo sgravio contributivo potrà arrivare fino a 6mila euro all’anno, cioè appunto 500 euro al mese.Nel dettaglio, per le donne il bonus potenziato dalla manovra è quello previsto dalla, che passerà dal 50% al 100% dei contributi dovuti, sempre fino a 6mila euro all’anno.Le destinatarie dell’assunzione dovranno esseree da 24 mesi se residenti nel resto d’Italia. A differenza dell’incentivo per i giovani, questo bonus premia non solo le assunzioni a tempoma anche quelle: in questo caso però l’incentivo dura 12 mesi invece di 18.Per i giovani fino a 36 anni lo sgravio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato o alledi contratti a termine. L’aiuto durerà per, che diventano quattro per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.Infine la manovra prolunga fino al 2029 lo sgravio del 30% dei contributi per iintrodotto dalper il 2020: in questo caso sono interessati dalla misura, anche quelli in corso, quindi non soltanto le nuove assunzioni. Lo sconto diventerà via via meno consistente a partire dal 2026, riducendosi prima al 20% poi al 10% dei contributi dovuti. Ma si spera anche che col passare degli anni ci saremo messi alle spalle quest’emergenza Covid. E si saranno dunque attenuati gli effetti negativi sul mondo del lavoro.