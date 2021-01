Lotteria degli scontrini, si parte. Ma gli esercenti non sono preparati

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 11:20

La lotteria degli scontrini parte ufficialmente l'1 febbraio

Chi può partecipare alla lotteria

Le estrazioni

Le vincite

vincite

sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

un premio di 1 milione di euro ogni anno.

quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

oveva partire il primo febbraio, ma tra mille proroghe laavrà inizio il primo febbraio. Ancora pochi giorni a disposizione, quindi, affinchée agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinino strumenti e dettagli del provvedimento attuativo che fisserà le regole del gioco a cui si accederà solo con pagamentiLadovrebbe essere fissata per il 12 marzo. Ma già un paio di settimane prima, cioè dal 1° marzo, i consumatori potranno segnalare eventualida parte di esercenti e commercianti ad acquisire il codice lotteria, mentre fino al 1° aprile sarà possibile aggiornare i registratori di cassa telematici che trasmettono i corrispettivi. In altre parole: si parte da lunedì ma con il rischio che non si possa partecipare alla lotteria ovunque. Al meno per il momento.Una situazione a macchia di leopardo ancor più accentuata dalla divisione percolorate, dovuta alle misure di contrasto della, che impone restrizioni alle aperture variabili a seconda della regione. Particolarmente colpite, in questo senso, sono le attività legate alla. Con il solo asporto o delivery funzionante, ristoranti e bar vedono fortemente ridursi ledirette con i consumatori; mentre gli acquisti tramitenon rientrano tra quelli eleggibili per l’estrazione.Alla lotteria possono partecipare tutti i cittadinie residenti in Italia che hanno effettuato degli acquisti di beni e servizi per importi pari ad almenoe che si sono registrati sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it per avere illotteria da stampare e mostrare all’esercente ad ogni acquisto. In una prima fase non rientrano nella lotteria gli acquisti documentati cone quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema. Si parla, dunque, di acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari. Esclusi anche quelli per cui sono previsti detrazioni o deduzioni fiscali.Lesaranno settimanali, mensili e annuali e saranno di due tipi. Quelle ordinarie per chi effettua i pagamenti in contanti e quelle «zero contanti» per chi utilizza carta di credito,o altri strumenti elettronici. Questi ultimi potranno partecipare ad entrambe le estrazioni. Ogni scontrino relativo a un acquisto genera un determinato numero di, in pratica un biglietto per ogni euro speso, con l’arrotondamento sui decimali. Ciascun cittadino potrà avere un massimo di 1.000 biglietti per importi pari o superiori a 1.000 euro. Non è obbligatorio conservarli: l’abbinamento tra scontrino e codice lotteria viene trasmesso dall’esercente all’, quindi già risultano registrati. Con un solo scontrino si può partecipare alle estrazioni settimanali, mensili o annuali.Per quanto riguarda le, le estrazioni ordinarie prevedono per il consumatore:Le estrazioni «zerocontanti» prevedono:Le vincite verranno comunicate tramite sms, e-mail o messaggio istantaneo, a seconda del recapito lasciato nel portale della. Arriverà, comunque, una comunicazione formale tramite Pec (se il cittadino ha lasciato il proprio indirizzo nel portale) o raccomandata a/r all’ultimo indirizzo conosciuto dell’