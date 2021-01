Nuove chiusure del Governo ma i Ristori sono un fantasma. Mentre il Parlamento brucia i fondi

Primo Piano del 09 gennaio 2021 | 16:19

Corrono le chiusure, ma i ristori si fermano

inquesono già arancioni conche, se riescono, possono provare a tirare avanti cone la. Uno scenario che non cambierà a breve. Anzi con ilpotrebbero essere inserite ulterioricome il divieto degli spostamenti tra Regioni (quindi anche quelle in fascia gialla) e l'estensione delinIl governo corre con le chiusure, dunque, ma si dimentica dei Ristori . Abbandonando, ancora una volta, senza troppo mascherarlo, unche è profondamentenel portafoglio e nell’umore. Già, perché se trapelano notizie di misure più estese e più dure, sui i possibili nuovinessuno parla.Di certo qualcosa era già nell’aria il 9 e il 10 gennaio quando il governo ha chiuso di nuovo tutto senza però dire nulla su possibili sostegni ai settori colpiti. La cosa, forse, è passata in sordina visto che si trattava di pochi giorni, ma ora con i nuovi colori e i nuovi scenari che si stanno via via delineando, la faccenda si fa di nuovo seria. E se, giustamente, corrono le, di pari passo devono correre anche iMa non solo silenzio sui possibili nuovi aiuti. La ciliegina sulla torta l’ha messa anche ilcon i deputati che hanno dirottato i 3,8 miliardi che il governo aveva accantonato nella legge di bilancio in. Molti dei qualicome l’incentivo alle auto elettriche fino a 40mila euro, a patto che però l’acquisto sia deciso da famiglie con Isee fino a 30mila euro (non proprio probabile), l’incentivo per sostituire rubinetti e sciacquoni, quello per gli occhiali o i telefonini. Come a dire che dalDi fatto il tema dei ristori è passato tra le promesse legate al» che dovrebbe mettere in moto almeno 20 miliardi di euro per i nuovi aiuti. Ma al il tutto è fermo. Solo i conti di ristoranti e bar si muovono e vanno, sì, verso il colore rosso.Anche perché è da ricordare che per il nuovo decreto serve un altrodi. E lo scostamento ha bisogno di una maggioranza assoluta dei componenti alla Camera e al Senato, e quindi di unsolido sugli interventi da finanziare con il deficit aggiuntivo. Cosa che in questi giorni non sembra proprio nell’aria.E quindi? In verità un’altra soluzione, esplorata nelle settimane scorse dai tecnici delci potrebbe essere: anticipare una quota del fondo da 5,3 miliardi che il ristori-quater ha costruito con l’obiettivo di evitare il pagamento dellefin qui sospese a chi fosse arrivato in primavera a corto di liquidità. Non ci sono ancora i soldi perché le entrate fiscali e contributive sono congelate fino al 30 aprile, ma un’anticipazione di cassa potrebbe aggirare l’ostacolo.