Cashback, in arrivo dal Ministero le restrizioni per i furbetti dei micropagamenti

atta la legge, trovato l’. Un detto purtroppo tutto italiano che si applica anche sul, l’idea messa in pista dal Governo a Natale che premia i pagamenti con carte e. Negli ultimi giorni, infatti, i primi “furbetti” sono stati pizzicati soprattutto alle pompe di benzina mentre effettuavano micro-pagamenti. Per loro però le strette sono già in arrivo con il ministero dell’Economia che si è messo al lavoro per impedire questo giochino.Gli stessi gestori di impianti dihanno denunciato l’accaduto: glisi fermavano nelle aree self-service per fare il classico “pieno”, ma invece che pagare tutto con unala frammentavano per registrare più pagamenti possibile. Praticamente è come se un cliente che si siede al ristorante perchiedesse di poter pagare ogni portata in tavola, che sia il piatto piuttosto che la bottiglia diinvece che il classico conto finale.Perché questo? Perché in palio c’è ildenominato super-cashback condi “jackpot” da destinare ad uno dei centomila italiani che avranno effettuato più pagamenti digitali.La strategia per individuare i soggetti che giocano scorrettamente è affidata a, la società in house di Palazzo Chigi che gestisce l’app Io la quale è il principale portale d’accesso al cashback; al vaglio ci sono i pagamenti da pochieffettuati a breve distanza di tempo in uno stesso dispositivoL’idea è quella di fissare unal numero di micro-pagamenti validi ai fini del cashback che sarà possibile effettuare nell’arco di un giorno nello stesso. Il tetto interesserà probabilmente le transazioni inferiori all’euro.Il cashback è scattato lo scorso 8in via sperimentale per entrare in vigore a pieno regime all’inizio dell’anno. Oltre 7 milioni di italiani hanno aderito all’iniziativa; alla fine di febbraio quelli che hanno totalizzato a dicembre dieci o più transizioni riceveranno il cosiddetto extra cashback di Natale . Purtroppo, però solo il 3% dei partecipanti incasserà la cifra massima messa in palio dal Governo: 150 euro.A motivo delle transazioni che per errore non sono state acquisite dalè stato necessario ricalcolare a gennaio i rimborsi da erogare questo mese. In caso di mancato o non esatto accredito deiprevisti sarà possibile presentare reclamo