Carbonara Usa, parola alla difesa. Parla Kay Chun, autrice della ricetta

Primo Piano del 27 febbraio 2021 | 08:30

B

Kay Chun con il piatto

en vengano le animose discussioni da. La coltre di preoccupazione perenne cagionata dallaoramai ovatta le nostre propensioni al ridere, ale a dibattere anche di argomenti ameni. Fortuna che a volte le occasioni sono così tanto ghiotte che le preoccupazioni si dissolvono ed il piacere dellaritorna.Nel caso specifico la “ghiotta” ancorché “golosa” occasione è fornita da un articolo di, autorevole firma della rubrica “cooking” del. Cosa fa e cosa racconta Mrs. Kay? Mrs. Kay, in empito creativo, ricorrendo a buone tecniche di, ovviamente la “sua” cucina, si inventa una sua ricetta che ardisce accostare alla nostra venerata Carbonara Nulla di, nulla da condannare alla pena della “fucilazione a vita” (!), Kay oltre agli ingredienti canonici di cui anche negli Usa sono a conoscenza, fa di necessità virtù e quindi utilizza il il loro prosciutto somigliante alla nostra pancetta , al posto dell’introvabile guanciale e poi di suo aggiunge ilaffumicato.Alcuni passaggi denotano una buona conoscenza della. Ad esempio, rifugge dall’errore marchiano di spadellare le(ne sortirebbe un pateracchio di “cacio e uova”). Però commette la lesa maestà di questa intrusione ribalda: il pomodoro affumicato! Oh, my God! Esclamerebbero da quelle parti.Ad ogni modo, tutti tranquilli,ancora non si è espresso. Noi non ancora abbiamo ritirato il nostro ambasciatore a Washington e non ancora siamo usciti dalla. Suvvia, alcune italiche posizioni ci sono parse un tantino eccessive. Non vi era intento alcuno di pontificare, di dettare le regole e di insegnare a noi come si fa la Carbonara.Parentesi: ad ogni modo, senza le truppe statunitensi incon le loro razioni alimentari e il loro mix egg/bacon, forse non avremmo la Carbonara. Chiusa parentesi, ci accingiamo a resocontare la piacevole ed interessante conversazione avuta in esclusiva per Italia a Tavola con la collega Kay Chun.Ciao, Vincenzo. Per un attimo mi sono domandata quale tempesta di neve potevo io procurare, poi ho capito a cosa ti riferisci e ne rido. Entro nel merito. Permettetemi innanzitutto di dire che amo la Carbonara, e in nessun modo questa ricetta intendeva descrivere e raccontare il vostro piatto di pasta tradizionale. Lo dico chiaramente nella nota di testa all'inizio della ricetta. Tu lo hai letto e me lo hai confermato, ma vorrei che tutti leggessero, prima di commentare, che io riconosco appieno la vera Carbonara e le sue origini. Non solo, affermo anche che l'aggiunta del pomodoro non è tradizionale.Ma fa parte del mio lavoro raccontare le mie ricette. E nel raccontare questa ricetta mi ero posta due obiettivi principali:1. Insegnare alle lettrici ed ai lettori come preparare facilmente la Carbonara in casa. Può essere complicato preparare la salsa (senza strapazzare le uova), quindi mostro un modo per ottenere con successo la salsa liscia.2. Offrire un profilo aromatico diverso, qualcosa di divertente per chi ama provare nuovi sapori. Per chi cucina tutti i giorni per la famiglia, è bello avere varietà.Grazie per averlo notato, Vincenzo. Penso che sarai d'accordo, una delle bellezze della Carbonara è questa “salsa lussuosa” che richiede solo pochi ingredienti.New York ama il cibo italiano, caro Vincenzo! I newyorkesi amano la pasta, la pizza, il risotto, gli antipasti, il gelato. E ti sto citando soltanto alcune delle Vostre prelibatezze che noi amiamo. Il cibo italiano fa parte della vita quotidiana a New York.Vincenzo, penso che questa sia una conversazione che meriti maggiore ampiezza ed uno sviluppo su più livelli. Ad ogni modo, sì. I viaggi e le esplorazioni hanno portato nuovi cibi preziosi e hanno cambiato il panorama alimentare globale.Tante cose, mica una sola. Innanzitutto, quanta più pasta possibile. Poi, dacché lo desidero da sempre, vorrò assaggiare la Porchetta di Ariccia e la vera Bistecca alla Fiorentina. Inoltre, quando verrò a Napoli non vedo l'ora di riassaggiare la Sfogliatella. La mangiai solo una volta e da allora me lo sogno.Grazie, Italia, per una così bella cultura del cibo. Ho avuto la fortuna di venire in Italia molti anni fa e non vedo l'ora di tornare. Vorrò imparare sempre di più l'arte del cibo e sperimentare nuovi piatti sempre attingendo alla Vostra tradizione. Dell’Italia ho ricordi meravigliosi e vorrò tornare presto.Ringraziamo Kay Chun e l’aspettiamo in Italia.