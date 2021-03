Gelato, pane e dolci: per la ripresa contano formazione e tecnologia

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 17:02

roseguono gli incontri diche, dopo una prima giornata da oltre mille contatti unici, continua il proprio programma di incontri virtuali. La manifestazione internazionale dellaartigianali e deldi, per la prima volta su piattaforma online (raggiungibile dal sito sigep.it), ha visto alternarsi sullo schermo diversi protagonisti del mercato foodservice.Perdita del turismo internazionale, smart working e misure restrittive stannole città e i consumi fuori casa. Il tutto accelerado digià in atto, come l’attenzione alla sostenibilità e la spinta alla digitalizzazione. Da qui la necessità di mettere in campo nuove strategie basate sullaemotiva e sull’attenzione allanel punto vendita. Questo il quadro emerso nel corso del talk di«La perdita della clientela estera e la chiusura alle 18 hanno penalizzato le gelaterie: nei centri città si è registrato anche un -80% di vendite. Non ci aspettiamo una crescita a V, ma un lento ritorno alla, con nuovi consumatori e un nuovo mercato», ha sottolineato, founder e ceo diIl maestro gelatiereha dichiarato: «Siamo ripartiti dal cliente locale lavorando sulla nostalgia, sull’emotività, per far rivivere il vero valore del gelato, legato all’, ma anche sulladel prodotto e sulla sua comunicazione, soprattutto sui social. Abbiamo notato che il cliente si rilassa quando entra in punti vendita attenti alla sicurezza»., direttore vendite per i mercati domestici di, ha dichiarato: «Negli ultimi mesi sono state poche le nuove aperture, ma c’è stato un diffusodel parco macchine: ciò fa pensare che ci sia fiducia da parte del settore. Sicuramente ha aiutato il recupero del credito d’imposta del 5% per i macchinari per gelato, che rientrano nella legge per Industria 4.0».protagonista in tre diversi processi di lavorazione al Sigep Lab, in diretta dall’aula magna della scuola di Cast Alimenti di Brescia. Semplice, liquido o a lievitazione mista, il lievito madre è l’elemento con il coefficiente di difficoltà più elevato nella panificazione, ma che permette di ottenere prodotti di alta qualità. «Quest’anno fare ilè tornato di moda, si è diffusa la conoscenza del saper fare il pane come nel, ora l’obiettivo è andare avanti, come un’arte, anche nel. Il lievito madre a coltura liquida dà sapore, struttura e digeribilità al pane e permette lavorazioni veloci, di grande livello. Mentre la lievitazione indotta solo dal lievito madre porta a uno sviluppo più lento e a un prodotto più avanzato come lavorazione», ha spiegato il vicepresidente diE mentre nel laboratorio di Cast Alimenti si mettevano le mani in pasta, con esempi delle diverse lavorazioni del pane, dal Belgio è intervenutodirettamente dalla Biblioteca del Lievito Madre, nela Saint-Vith: «Un luogo unico al mondo, in cui preservare la biodiversità del lievito madre, che conta 130 campioni diversi, e condividere la conoscenza su un elemento così centrale per il mondo della».Gli scenari post Brexit per le imprese italiane a cura di Ice Londra, è stato il tema di uno degli appuntamenti più caldi del momento. Grazie alla professionalità e l’expertise dell’avvocato, direttrice Help desk Brexit diLondra, dell’avvocatoe della dottoressadell’, il talk ha messo in luce l’evento unico dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europa e tutto ciò che esso ha comportato per le imprese italiane che esportano merci in Uk. Si è parlato dell’accordo suglie la cooperazione tra l’Ue e il Regno Unito, sono state fornite preziose informazioni sul codice identificativo Eori, sul mutuo riconoscimento della figura Aeo, su come esportare a dazio zero, sul codice Rex nelle dichiarazioni doganali, sulla definizione del concetto di origine delle merci, ecc.Il futuro professionale deidipende dalla loro capacità di aggiornarsi, saper apprendere nuove, stare al passo con le continue trasformazioni del mercato e dalla conoscenza degli ingredienti e della tecnologia. Con un esempio concreto e delizioso, studenti e operatori hanno seguito i consigli di, presidentee di, maestro Conpait. «La formazione è essenziale per i giovani - ha affermato Musolino - per infondere loro il senso di appartenenza, appassionarli alla professione e, perché no, prepararli alle competizioni internazionali».Un lavoro, basato sulla capacità di trasformare nei laboratori lein prodotti finiti, che oggi però necessita anche di approfondite conoscenze tecniche. «Laci aiuta molto - ha confermato il presidente di Conpait - ma per utilizzarla al meglio occorre studiare sempre più». Al maestro Chiera l’onore di tradurre queste linee guida nella cake “Armonia” per il sapiente ed equilibrato dosaggio degli ingredienti e dei sapori, grazie alla padronanza degli strumenti di lavoro e profonda conoscenza della lavorazione e cottura delle materie prime.In linea con questi argomenti anche il panel Il futuro presente presieduto da, direttore editoriale di Pasticceria Internazionale che ha dialogato con, presidente, e i pasticceri Leonardo Di Carlo, Giuseppe Amato e Giambattista Montanari. Al centro della discussione, le macro e micro tendenze sull’evoluzione contingente in pasticceria, tutte riunite nel perimetro della parola chiave “cultura”. Unica bussola per ricalcolare la rotta di uscita dal 2020.Caso da analizzare, è l’esperienza della pasticceria nella, quella che distingue le dining room, per esempio, dei grandi hotel. Primo ingrediente, il rigore di una vera e propria missione, nei suoi ritmi di studio e applicazione sugli strumenti e tecnologie in dotazione, con l’obiettivo di soddisfare in modo più completo possibile il cliente.Si puòin un momento in cui l’incertezza regna nel settorecome mai prima, con repentini mutamenti normativi per fronteggiare l’emergenza pandemica? Un esempio sono le aperture di punti vendita che il maestroha programmato sino alla fine del 2021. Il punto lo fanno, direttore dicon il maestro Massari e, amministratore delegato di, società di consulenza sui comportamenti di consumo e di retail design. «Al momento - svela Massari - le richieste superano la nostra capacità di produzione, ma non è certo questo il momento per ritirarsi. Non vogliamo rivenditori, preferiamo che l’azienda segua i prodotti dalla a alla zeta. Un rilancio che è conseguenza del fatto che i figli sono entrati in azienda e quindi la necessità di puntare allo sviluppo».Questa è ladi un brand che non ha bisogno di presentazioni. Ma ci sono elementi utili che possono essere applicati anche alle tante aziende, magari piccole, che cercano il loro posizionamento nel mercato? La risposta viene da Meo: «Ognuno deve trovare la propria, che parte dalla memorabilità». Il negozio diventa un laboratorio in cui si sperimentano soluzioni diversificate, in cui si smette di copiare e si coltivano invece i propri best seller, senza rincorrere e, al contrario, personalizzando packaging, scelta dei canali di vendita, con la massima attenzione alla politica dei prezzi e alla tenuta del conto economico dell’azienda.