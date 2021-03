Draghi: «Riaperture dopo Pasqua». E va in Europa per il green pass

Primo Piano del 24 marzo 2021 | 11:54

N

Draghi ha indicato maggiori aperture dopo Pasqua

Draghi pensa alle riaperture, ma si parte dalla scuola

In Europa per accelerare il green pass

Vaccini, il richiamo alle Regioni

el discorso al Senato sul vertice europeo che inizierà giovedì, il presidente del Consiglio dei ministrifa sentire la propria voce per delineare la linea delsulledopo Pasqua.«Mentre stiamoè bene iniziare a pianificare le », ha affermato in un passaggio del suo discorso il presidente Draghi. Tutto dipenden quindi dalla situazione epidemiologica. Nel caso in cui fosse sotto controllo dopo le vacanze, «cominceremo a riaprire lain primis, con le primarie e l’infanzia anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni». L'attuale Dpcm, infatti, scade il 6 aprile e per allora il Governo punta a raggiungere una situazione di stabilità tale da implementare ulteriori aperture per il resto delle attivitàDraghi ha parlato anche del. La discussione alla Commissione europea è in atto e sta cercando di predisporre la soluzione delper chi ha già ricevuto le dosi del siero anti-Covid. «Per il certificato verde digitale l’obiettivo è dare entro tre mesi un certificatoa coloro che sono stati vaccinati, che hanno effettuato un test diagnostico o che sono guariti. La libertà di deve andare di pari passo con la garanzia della salute. Questo obiettivo va perseguito senza discriminazioni e nella tutela dei dati sensibili dei cittadini. È un processo complesso», ha commentato Draghi.Fra i temi affrontati da Draghi anche quello della. Qui, il presidente del Consiglio ha portato il suo primo affondo allerelativamente a eventuali episodi di favoritismo nella somministrazione del vaccino: «Per quanto riguarda lavaccinale di coloro che hanno più di 80 anni, persistono purtroppo importanti differenze regionali, che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale».