Recovery e Pnrr in Parlamento: 248 miliardi per il rilancio dell'Italia

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 09:59

D

Sono circa 225 miliardi di euro la dote per il Pnrr italiano

Investimenti per 248 miliardi di euro

I fondi a disposizione dell'Italia per il rilancio dell'economia

Le ricadute su Pil e occupazione

La cabina di regia: ecco chi spenderà i soldi

Il nodo superbonus

L'attenzione a turismo e cultura

opo il confronto interno alla maggioranza e quello con Bruxelles,. La comunicazione alla Camera del premier ha dato avvio al dibattito che si concluderà domani:è stato l'incipit di Draghi. Nella giornata di martedì 27, poi, il confronto col Senato. Ultimi passi per spedire alla Commissione il testo del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che si concluderanno giovedì 29 con il sigillo del Consiglio dei ministri sulla missiva., ha precisato Mario Draghi a Montecitorio. «Le risorse fornite attraverso il Dispositivo di ripresa e resilienza della UE sono pari a 191,5 miliardi. Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo. Questo piano complementare finanzia progetti coerenti con le strategie del Pnrr, che tuttavia eccedevano il tetto di risorse ottenibili dal dispositivo europeo. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Queste includono la linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, che diventerà una vera alta velocità, e l’attraversamento di Vicenza relativo alla linea ad Alta Velocità Milano-Venezia».A questi fondi monstre se ne aggiungeranno prossimamente altri grazie a progetti paralleli come il React Eu che vale circa 13 mliardi per l'Italia.Secondo Draghi, «il Piano ha effetti significativi sulle principali variabili economiche.che non tiene conto dell’attuazione del Piano. Ne beneficia anche l’occupazione che sarà più elevata, di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario base nel triennio 2024-2026».Per quanto riguarda l'attuazione del Pnrr e dei progetti che vi sono contenuti, nonché la gestione finanziaria degli stessi,Le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione Europea sono affidati al ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, è prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito tra l’altro di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità nell’attuazione del Piano», ha spiegato Draghi. Relativamente al nodo superbonus , il cui prolungamento aveva suscitato qualche perplessità all'interno della maggioranza, Mario Draghi ha specificato che sul tema sono previsti, «tra Pnrr e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente Governo. Non c’è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. ÈPer il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e sicurezza degli edifici».Perdue settori chiave per l’Italia anche per il loro significato identitario, «una prima linea di azione riguarda interventi di valorizzazione di siti storici e culturali, volti a migliorare la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi.», ha detto Draghi. Spazio quindi al recupero dei borghi e pure di quelle strutture e srvizi turistici apparentemente fuori dal circuito tradizionale.