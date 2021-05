Numero chiuso e ticket d’ingresso: così la Sardegna tutela le spiagge

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 13:24

. Sì, ma non per Covid. Ma. Fermo restando che anche i protocolli contro il virus rimangono.(da Villasimius, a Stintino, all’Ogliastra) nel nome della salvaguardia di un patrimonio naturale unico.E già dal 1° giugno chi vorrà tuffarsi nel mare cristallino della, a nord-ovest, dovrà(che comprende l'utilizzo gratuito dei servizi igienici e delle docce dalle ore 10 alle ore 20) ed essere tra ie i servizi saranno gestiti dall'azienda che ha vinto la gara d'appalto per una durata di 122 giorni.«La concessione - fanno sapere dal Comune - prevede che l'aggiudicatario debba occuparsi del controllo degli accessi, della prenotazione e del pagamento, della informazione ambientale, della sensibilizzazione dell'utenza, dei servizi alla balneazione e dell'accessibilità per i diversamente abili».E per quanto riguarda i controlli,. Cinque gli accessi controllati. Sulla spiaggia, inoltre, dovranno essere rispettate le regole già stabilite negli anni passati, relativamente all'utilizzo delle stuoie e l'utilizzo dei lavapiedi all'uscita dalla spiaggia.Numero chiuso e ticket anche in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale. In particolare le spiagge interessate sono: l«Anche quest'anno, come in passato restano in vigore restrizioni e- dice Salvatore Corrias, sindaco di Baunei al Sole 24 Ore - Si tratta di interventi necessari per preservare l'ambiente di queste aree».Obiettivo diè disincentivare l’uso dell’auto. Così, proprio in base al mezzo di trasporto con cui ci si recerà in spiaggia, si pagherà un prezzo differente:che potranno entrare e il controllo degli accessi sarà in capo alla società in house del Comune.Dal 15 giugno al 30 settembre,, nella Sardegna sud occidentale: 1.100 il numero massimo di persone che potranno accedere all'arenile. Totale che sarà diviso tra spiaggia libera, dove saranno ammesse 729 persone e stabilimenti balneari con 371 persone. I bambini fino a tre anni non sono computati nel numero.