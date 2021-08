Lotteria degli scontrini, ecco i primi pagamenti. Pronti 6 milioni di euro

Vi ricordate la lotteria degli scontrini? Quella modalità introdotta dal Governo Conte per incentivare i consumi e farlo con pagamenti elettronici così da combattere anche l’evasione fiscale? Tra martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre inizieranno i primi pagamenti destinati ai vincitori. La lotteria degli scontrini, infatti, pagherà i primi sei milioni di euro.

I 6 milioni di euro sono solo una parte di vincite. Considerando che finora sono stati estratti premi per complessivamente 17,1 milioni di euro, vuol dire che quasi un terzo delle somme vinte saranno a disposizione degli acquirenti che hanno effettuato i pagamenti con strumenti tracciabili esibendo il codice lotteria e dei commercianti che lo hanno accettato.

Lotteria degli scontrini, primi pagamenti

«Il controllo di legalità effettuato sull’assegnazione dei premi ha consentito finora il corretto funzionamento di tutta la procedura con l’accredito in tempi rapidi considerando anche che i vincitori reclamano le somme in 20-30 giorni dall’avvenuta comunicazione», spiega al Sole 24 Ore Stefano Saracchi, dirigente dell’ufficio Giochi numerici e lotterie dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e responsabile della lotteria degli scontrini.

Mille vincitori fino ad oggi

Ad oggi oltre mille sono gli italiani vincitori, tra estrazioni mensili e settimanali considerando che non si tratta solo di consumatori ma anche commercianti o esercenti dove sono stati effettuati gli acquisti (ai quali vanno importi inferiori).

L’agenzia delle Dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite posta elettronica certificata (Pec) a chi ha fornito l’indirizzo in fase di iscrizione o raccomandata con avviso di ricezione segnalando l’obbligo di recarsi - entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione - presso l’ufficio territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Al momento della presentazione presso l’ufficio, va effettuata l’identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.

I premi non saranno più reclamabili trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, insieme ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all'Erario.

Le regole dell'estrazione

Le estrazioni settimanali erano scattate il 10 giugno, ma a febbraio erano iniziate quelle mensili nonostante le proteste degli esercenti, con la Fipe in pole position, dettate dal fatto che non si era pronti a livello organizzativo e di infrastrutture.

Da ricordare che in palio, per ogni appuntamento settimanale, ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno. A questi si aggiungono i 10 premi da 100mila euro previsti per i vincitori dell'estrazione mensile. Tra le novità, l'assegnazione di 25 vincite "extra", ognuna da 10mila euro.

Premiati anche gli esercenti

Parte dei premi sono destinati anche agli esercenti. Per l'estrazione mensile arriveranno infatti 10 premi da 20mila euro ciascuno, come era anche a febbraio-marzo; mentre per le estrazioni settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ciascuna. A queste si aggiungono i premi "bonus", che saranno 25 da 2mila euro.

Come partecipare alla lotteria

Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che sono in grado di mostrare all'esercente il codice lotteria - da richiedere sul portale dedicato - al momento di ogni acquisto cashless. Per ogni scontrino elettronico emesso, vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di mille tagliandi per ogni scontrino.



Alla lotteria non partecipano gli acquisti effettuati in contanti, quelli inferiori a un euro, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente utilizza il proprio codice fiscale o la tessera sanitaria per la detrazione o la deduzione fiscale.