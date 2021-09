Roberta Garibaldi nominata consigliere per l'enoturismo da Garavaglia

Il ministro del Turismo, Masssimo Garavaglia, ha nominato Roberta Garibaldi come consigliera del ministero per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Docente universitaria, Roberta Garibaldi è anche collaboratrice e partner della nostra rivista Italia a Tavola. Inoltre è autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, è membro del board of directors della World Food Travel Association e del board of advisors del World Gastronomy Institute.

Roberta Garibaldi

I suoi studi sul settore

Negli anni è intervenuta agli importanti appuntamenti dell’Unwto, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo, e del World Economic Forum di Davos, portando la sua esperienza e le sue ricerche sull’attrattività della gastronomia e dell’enoturismo.

«Esprimo grande soddisfazione per l’incarico ricevuto, che porterò avanti con il massimo impegno - commenta orgogliosa Roberta Garibaldi -. Dopo una lunga esperienza anche a livello internazionale, potrò lavorare per il nostro Belpaese, in modo da promuovere un comparto decisamente in espansione, che contribuisce sempre di più allo sviluppo e alla crescita economica dei nostri splendidi territori».

Da oggi Roberta Garibaldi ha anche un ufficio a Roma, presso il ministero del Turismo, e continuerà a viaggiare molto in giro per l’Italia, ma anche all’estero, per approfondire tutte le questioni relative al turismo enogastronomico, che porteranno alla stesura di un piano nazionale dedicato allo sviluppo e alla crescita del settore.

Lo sviluppo dell'enoturismo

Sempre un maggior numero di turisti si muove infatti con destinazioni che abbracciano le produzioni tipiche, segno che i viaggi del gusto piacciono sempre di più sia agli italiani sia agli stranieri. Scoprono l’entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi, esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La “maturità” acquisita pone i viaggiatori del gusto al centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e ne fa le “sentinelle” di un turismo virtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale.

«La crescita del fenomeno enogastronomico è costante - fa presente Roberta Garibaldi -. Se nel 2016 soltanto il 21% degli intervistati aveva svolto almeno un viaggio con principale motivazione legata a quest’ambito nei tre anni precedenti, per poi salire al 30% del 2018 e al 45% del 2019, con l’analisi 2021 la percentuale è cresciuta fino al 55%. L’impatto della crisi innescata dal Covid pesa sul numero di esperienze fruite che diminuiscono in media del 27% rispetto 2019 e sul potere di spesa (il 31% afferma di aver destinato un budget inferiore rispetto al 2019, mentre il 27% dispone di maggiori risorse). Se la pandemia ha frenato la possibilità di vivere esperienze, la globalità dei dati ci mostra una crescente attenzione al tema enogastronomico e anche un nuovo profilo del turista».