Centinaio saluta il Mipaaf. Non sarà il prossimo ministro dell'agricoltura

Gian Marco Centinaio saluta il Ministero delle politiche agricole e si appresta al nuovo incarico di vice presidente del Senato. Non sarà lui quindi il prossimo ministro dell’agricoltura, come ipotizzato nei giorni scorsi. «Con oggi finisce la mia esperienza al Mipaaf - ha sottolineato sottolinea Centinaio.

Gian Marco Centinaio

«Iniziata il 1 giugno 2018 termina oggi 20 ottobre 2022. Tutte le cose finiscono quindi mi trovate a salutare il Ministero con un sorriso e con un arrivederci. La politica ha logiche strane spesso non basate sul merito ma chi conosce questo mondo sa che ci sono delle “regole” e a queste regole bisogna anche adeguarsi. Che dire? Grazie a chi mi ha permesso di vivere questa esperienza; grazie a chi ha collaborato con me in questi anni; grazie al settore agroalimentare e a quello del turismo; grazie alla mia famiglia a cui ho tolto tempo prezioso. Da oggi inizia una nuova interessante avvincente avventura: vice presidente vicario del Senato della Repubblica. Mi tremano le gambe solo al pensiero. Lo farò con umiltà serietà e con voglia di imparare. Grazie a tutti voi che mi avete supportato» - ha dichiarato Gian Marco Centinaio.