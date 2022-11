Viceministri e sottosegretari: ecco le scelte per Agricoltura e Made in Italy

Dopo giorni di trattative e contrasti, il Governo Meloni ha approvato la lista dei viceministri e sottosegretari. Si è infatti svolto oggi il Consiglio dei ministri che ha nominato 8 viceministri e 31 sottosegretari. «Abbiamo fatto tutto come doveva essere. Ora il governo è completo», ha commentato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Proprio per il "neonato" Masaf di Lollobrigida i sottosegretari sono Patrizio La Pietra (Fratelli d'Italia) e Luigi D'Eramo (Lega). All'Istruzione e al Merito, accanto al ministro Giuseppe Valditara ci sarà invece Paola Frassinetti, sottosegretario in quota Fratelli d'Italia. Per il nuovo Mise di Adolfo Urso, rinominato ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ruolo di sottosegretario è stato affidato a Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci, entrambi leghisti, mentre il viceministro è Valentino Valentini, di Forza Italia.

Come per il Governo Draghi, nessun viceministro o sottosegretario per il dicastero del Turismo, guidato da Daniela Santanché.

Palazzo Chigi, sede del Governo italiano

Viceministri del Governo Meloni, ecco l'elenco completo

I viceministri sono otto. Riceveranno la delega nei prossimi giorni. Ecco l'elenco completo:

Esteri Edmondo Cirielli (Fdi)

Giustizia Francesco Paolo Sisto (Fi)

Economia e Finanze Maurizio Leo (Fdi)

Imprese e Made in Italy (Mise) Valentino Valentini (Fi)

Ambiente Vannia Gava (Lega)

Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega)

Lavoro e Politiche sociali Maria Teresa Bellucci (Fdi)

Sottosegretari, l'elenco completo delle nuove nomine

Sono invece 31 i sottosegretari. Ecco l'elenco completo:

Esteri Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (Fi)



Interni Emanuele Prisco (Fdi), Wanda Ferro (Fdi) e Nicola Molteni (Lega)



Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi) e Andrea Ostellari (Lega)

Difesa Isabella Rauti (Fdi) e Matteo Perego (Fi)

Economia e Finanze Lucia Albano (Fdi), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (Fi)

Imprese e Made in Italy (Mise) Fausta Bergamotto (Lega) e Massimo Bitonci (Lega)

Ambiente Claudio Barbaro (Fdi)

Agricoltura Patrizio La Pietra (Fdi) e Luigi D'Eramo (Lega)

Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante (Fi)

Lavoro Claudio Durigon (Lega)

Istruzione Paola Frassinetti (Fdi)

Università e ricerca Augusta Montaruli (Fdi)

Cultura Gianmarco Mazzi (Fdi), Lucia Borgonzoni (Lega) e Vittorio Sgarbi (Rinascimento)

Salute Marcello Gemmato (Fdi)

Rapporti con il parlamento Giuseppina Castiello (Lega) e Matilde Siracusano (Fi)

Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti (Innovazione, Fdi) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma, Fdi) Alberto Barachini (Editoria, Fi) Alessandro Morelli (Cipe, Lega)

Chi sono Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo, sottosegretari al Masaf

Al ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e forestale sono stati designati sottosegretari Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo. Toscano, nato il 10 aprile 1961 a Pistoia e lì residente, imprenditore, Patrizio La Pietra è un senatore del Gruppo Fratelli d'Italia che nella scorsa legislatura è stato membro, dal 27 marzo 2018 al 12 ottobre 2022, della IX Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare. Inoltre è stato membro dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022 della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Luigi D'Eramo è invece abruzzese, nato a L'Aquila il 10 maggio 1976, commerciante con Diploma di istituto tecnico commerciale, è stato eletto deputato nella lista della Lega il 19 marzo 2018, Iscritto al gruppo parlamentare Lega - Salvini Premier è stato Componente degli organi parlamentari nella VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera.