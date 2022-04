Con l’approvazione in Commissione alla Camera dell’emendamento all’ultimo decreto Covid di marzo finisce l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine praticamente ovunque. Resteranno però obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno in alcuni casi. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. La Federazione italiana pubblici esercizi plaude all'eliminazione delle mascherine dal 1° maggio da bar e ristoranti: «è il vero segnale di normalità», ha affermato il vicepresidente Aldo Cursano.

Mascherine al chiuso fino al 15 giugno, ecco dove

Bisognerà indossare le mascherine al chiuso nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, durante gli spettacoli aperti al pubblico nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa. In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata.

Il ministro Speranza: «Superato lo stato di emergenza, ma non la pandemia»

Il ministro della salute Roberto Speranza ha dichiarato che «abbiamo superato lo stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela. Chiediamo di intensificare anche la campagna vaccinale con le quarte dosi per gli over 80 ed i soggetti fragili. Siamo in una fase cruciale, ma abbiamo strumenti diversi per gestirla. Il lascito di questa pandemia non deve però essere rappresentato solo dalle difficoltà, ma anche da uno scatto di consapevolezza dell'importanza delle politiche per la salute e la consapevolezza che si può fare un passo in avanti».

Il caso delle mascherine a scuola

La proroga dell'utilizzo delle mascherine, chirurgica o di maggiore efficacia protettiva, è stata invece già prevista per la scuola fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022. Fanno eccezione i bambini fino a 6 anni di età e i soggetti con patologie incompatibili con l'uso di tali dispositivi di protezione.

Fipe Confcommercio: «Lo stop alle mascherine in bar e ristoranti vero segnale di normalità»

Lo stop all'obbligo delle mascherine nei bar e nei ristoranti dal 1° maggio «è il vero segnale di normalità», ha affermato il vice presidente di Fipe Confcommercio Aldo Cursano. «Siamo stati quelli che più di altri e di tutti abbiamo portato la croce di questa pandemia i primi a chiudere, gli ultimi ad aprire, e a togliere questo simbolo della pandemia - ha spiegato Cursano - Quindi per noi è uno straordinario segnale, perche chi viene nei nostri locali, con i familiari, con i propri cari, viene per rigenerarsi. Ora dobbiamo tornare a fare il nostro lavoro e pensare a far star bene le persone, a pensare alla qualità del prodotto, all'accoglienza e di far ritornare quel po' di personale che ci hanno voltato le spalle in questi due anni perchè l'inaffidabilità del nostro lavoro ha allontanato quelle competenze e saperi che era straordinario patrimonio del nostro settore. L'1° maggio è la festa del lavoro e dei pubblici esercizi che ritornano alla normalità».