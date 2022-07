Autogrill si fonde con Dufry, nasce un colosso della ristorazione

Autogrill, azienda italiana specializzata nella ristorazione autostradale, aeroportuale, e ferroviaria, passa dalle mani della famiglia Benetton all’elevetica Dufry. Una vera e propria fusione che ha dato vita a un colosso da oltre 12 miliardi di ricavi, attivo in 75 Paesi e in grado di servire 2,3 miliardi di utenti. La famiglia Benetton conserverà comunque la maggior parte delle azioni, con una quota che oscillerà tra il 20 e il 25%. Il nuovo gruppo conterà su 5.500 punti vendita in 1.200 aeroporti e sedi autostradali in tutto il mondo.

Un Autogrill, (foto dal sito di Autogrill)

Autogrill si fonde con Dufry e nasce un colosso da 12 miliardi di ricavi

È stato ufficializzato il passaggio di Autogrill, società di ristorazione autostradale, aeroportuale e ferroviaria dalla famiglia Benetton all’elvetica Dufry. Nasce un colosso da 12 miliardi di ricavi, attivo in 75 Paesi e in grado di servire 2,3 miliardi di utenti, in un mercato potenziale da 105 miliardi. Un’operazione, quella tra Dufry e Autogrill, simile a quella che Luxottica fece qualche anno fa, "sposandosi" con la francese Essilor delle lenti, un’operazione che, a detta degli analisti, ha pagato a lungo termine.

I Benetton restano i principali azionisti

I Benetton restano comunque i principali azionisti (Edizione, la “cassaforte” della famiglia di Treviso, oggi ha il 50,3% di Autogrill) con una quota tra il 20 e il 25%, mentre Alessandro Benetton entrerà nel Consiglio di amministrazione della nuova Dufry in qualità di presidente onorario. Invece, l’attuale Amministratore delegato Gianmario Tondato Da Ruos assumerà la carica di presidente esecutivo di tutte le attività del Nord America. Entrano poi nel nuovo Cda anche Enrico Laghi e Paolo Roverato (il primo, attuale amministratore delegato di Edizione e il secondo, attuale presidente di Autogrill). Invece Juan Carlos Torres e Xavier Rossinyol manterranno le attuali cariche di Dufry, ovvero di presidente esecutivo e di amministratore delegato.

I Benetton: «Nasce un campione mondiale del settore»

La famiglia Benetton ha subito chiarito in un comunicato che l’accordo «permetterà la prosecuzione di un percorso di crescita e sviluppo, ma anche la creazione di un campione mondiale del settore, con una leadeship in diverse aree geografiche e su diversi servizi. Autogrill sarà comunque protagonista con i suoi valori e la sua cultura aziendale».

I numeri di Autogrill e Dufray

Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Il marchio Autogrill nasce nel 1977 dalla fusione dei tre rami d’azienda di Alemagna, Motta e Pavesi attivi nella ristorazione autostradale in Italia. Oggi Autogrill è presente in 30 Paesi tra Nord America, Asia, Europa e Oceania, e gestisce circa 3.300 punti vendita con oltre

34.000 collaboratori e un portafoglio di oltre 300 marchi di proprietà e in licenza.

Invece, Dufry, con sede a Basilea, gestisce più di 1.700 negozi aeroportuali in 60 Paesi.

Il nuovo gruppo conterà su 5.500 punti vendita in 1.200 aeroporti e sedi autostradali in tutto il mondo.