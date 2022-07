A seguito di una recente circolare del Fisco, i contribuenti e imprese sono invitati a regolarizzare le posizioni anomale nelle dichiarazioni dei redditi. L'iniziativa servirà per dare opportunità al contribuente che si accorge di avere sbagliato di pagare delle sanzioni ridotte. L’economista Gianni Lepre fa il punto della situazione.

L'economista Gianni Lepre

Il Fisco richiama all'ordine i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 20 giugno 2022, n. 21 ha pubblicato le linee guida e gli indirizzi operativi per l’anno 2022 individuando tre grandi aree di intervento:

Prevenzione, contrasto e contenzioso tributario

Consulenza

Servizi ai contribuenti

L'attività di contrasto agli illeciti

Nella nota è scritto che l’attività di contrasto agli illeciti fiscali continuerà ad assicurare un efficace presidio rispetto ai casi maggiormente lesivi degli interessi della collettività.

L’operatività è assicurata, principalmente, dal Settore Contrasto illeciti, su due principali macro-aree: il contrasto alle frodi fiscali e il contrasto agli illeciti fiscali internazionali.

Si prevede che l’attività della Agenzia delle Entrate debba muoversi con sempre maggiore tempestività rispetto al perpetrarsi delle condotte fraudolente intervenendo su due piani: 1) individuazione delle fattispecie più ricorrenti, ai fini della definizione e della pianificazione delle più efficienti strategie di prevenzione e di contrasto; 2) esecuzione dei controlli a maggiore complessità ed aventi ad oggetto gli illeciti di maggiore rilevanza e connotati da elementi di novità.

I casi legati a contenziosi

Nell’ottica di un rapporto fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca tra Fisco e cittadino, l’Agenzia persegue, tra gli altri, l’obiettivo della diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, con la conseguente riduzione delle impugnazioni e l’incremento delle vittorie in giudizio. Tali risultati si ottengono valutando, in modo sistematico, la sostenibilità della pretesa erariale sia nella fase precontenziosa, con la finalità di ridurre le impugnazioni, sia nella successiva fase contenziosa, assicurando una corretta ed efficace difesa degli interessi erariali in tutti i gradi di giudizio.

Tutela del credito erariale

AE si pone l’obiettivo di svolgere tempestivamente le attività per la quantificazione del credito tributario non ancora iscritto a ruolo/affidato al fine di garantire l’esatta determinazione dell’importo della pretesa che dovrà concorrere nella procedura.

Nel corso dell’istruttoria delle procedure di crisi di impresa - concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti - gli Uffici si atterranno alle indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020. In particolare, assicureranno la tempestiva valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario al fine di conciliare l’esigenza di conseguire il miglior recupero della pretesa erariale con l’interesse alla prosecuzione dell’attività aziendale e alla conservazione della forza-lavoro.

In un’ottica di trasparenza e correttezza dell’attività amministrativa, gli Uffici agevoleranno le forme di contraddittorio ritenute più idonee in ordine agli aspetti della proposta e del piano di risanamento che siano ritenuti carenti, non attendibili o non sostenibili.