Case vacanza, albergatore aiuta turista beffata: “Venga da noi gratis”

Aveva già pagato un acconto di quasi 1.400 euro, ma poi, quando si è presentata sul posto con la famiglia si è vista negare l'alloggio che aveva già prenotato. In cambio l'agenzia di viaggi le ha fatto una proposta, giudicata irricevibile, andare in un alloggio decisamente al di sotto degli standard di qualità della precedente scelta. Ma non tutto il male è venuto per nuocere. Un imprenditore locale, Fernando Nazaro, vicepresidente della sezione Turismo di Confindustria, saputa la storia, le ha inviato un'email per chiedere di venire nel suo hotel gratuitamente.

Gallipoli e la sua spiaggia

Bel gesto di un imprenditore di Gallipoli verso una turista beffata

«Gentile signora, apprendo della sua disavventura e me dispiace. L'aspetto in una delle mie strutture per un vacanza che sarò lieto di offrirle, certo di poter cancellare la vostra delusione». Questo è il messaggio di posta elettronica che Maria Gabriella Scrimieri ha ricevuto sulla sua casella di posta, dopo essere rientrata da Gallipoli, da parte dell'albergatore Fernando Nazaro.

Aveva infatti appena avuto un'esperienza infelice. Era giunta nella città pugliese insieme alla famiglia per passare un periodo di ferie in una villa a Baia Verde, uno dei posti più richiesti dai turisti in città. E invece aveva ricevuto una bruttisima sorpresa. Pur avendo già pagato una caparra all'agenzia di viaggi di quasi 1.400 euro per il soggiorno, questa le ha negato la residenza scelta online. In cambio la turista ha ricevuto una proposta giudicata irricevibile, soggiornare in un alloggio molto al di sopra degli standard di qualità di quello inizialmente scelto. Da qui la decisione di tornare in tutta fretta a Milano con una grande delusione.

Dopo la delusione una sorpresa inaspettata

Una volta giunta a casa letto il messaggio con l'invito dell'imprenditore alberghiero gallipolino Fernando Nazaro. La turista ha ringraziato cordialmente. «Grazie dell'omaggio, a Gallipoli ci tornerò».