Cortina Summer Party, picnic di fine agosto per la Regina delle Dolomiti

Il Cortina Summer Party, il tradizionale picnic di fine agosto, è giunto alla sua 13ª edizione onorando ancora una volta la Regina delle Dolomiti e le sue specialità gastronomiche. I protagonisti della cucina ampezzana si sono dati appuntamento giovedì 25 agosto, ai piedi delle Tofane per preparare l’ormai celebre - e attesissimo - Summer Party. Undici i cuochi di Cortina (con qualche partecipazione straordinaria dall’Alpago e dalla Marca Trevigiana), 2 i pasticceri, 24 le portate, 550 i commensali che hanno celebrato le glorie della cucina d’Ampezzo.

Il tutto, immersi nella bellezza delle Dolomiti e dei prati di Socrepes, resi ancor più incantevoli da coloratissimi allestimenti floreali che hanno privilegiato qualità di piante mellifere per un semplice ma significativo contributo alla salvaguardia dell’ecosistema alpino.

Il picnic perfetto al Cortina Summer Party

Il Cortina Summer Party ha tutti gli elementi del picnic perfetto: ha come scenario un angolo di paradiso, affaccio privilegiato sulla conca ampezzana; offre una proposta gastronomica sfiziosa e molto varia; è pervaso da un autentico clima di festa e di condivisione.

Ricchissimo il menu. Con le sue 24 portate dall’alta cucina - 3 gli "stellati" presenti - allo street food, dalla più stretta ortodossia ampezzana a disinibite contaminazioni con l’oriente, il Cortina Summer Party è riuscito nell’impresa di solleticare più di 500 palati. Il titanico programma culinario merita un’ampia e dettagliata presentazione: “Panino al farro con lievito madre, trota affumicata, misticanza, olio al limone, maionese di rape rosse e lampone” di Edoardo Cappellesso (Faloria Mountain Spa & Resort); “Tempura orientale di gamberi e salsa chili” di Gianluca Beltramini (Hotel Cortina); “Riso Buono Carnaroli con barbabietola e fonduta di Alto Vecchio” di Andrea Ribaldone (Hotel De Len); “White Russian: un classico cocktail internazionale rivisto in chiave dessert” del pasticcere Massimo Alverà (Pasticceria Alverà); “Sacher con la panna” del pasticcere Cristian Beduschi (Cioccolateria Pasticceria Beduschi); “Hamburger di manzo, formaggio erborinato e sedano piccante” di Andrea Zardini Lacedelli (Rifugio Socrepes); “Burger al Pulled pork con peperone bruciato e yogurt all’extravergine” di Fabio Pompanin (Ristorante Al Camin); “Bao con cavolo riccio e salsa tartara” di Federico Rovacchi (Ristorante Baita Pié Tofana); “Golden Egg: ricci di mare e crudo dell’adriatico” di Riccardo De Prà (Dolada Ristorante); “Raviolo di verza e maiale, battuto di gambero, brodo freddo allo yuzu” di Valentino Cecconi (Fvsion Cortina Restaurant); “Panzerotto di patata, mascarpone e caviale Siberian Caviar Giaveri” di Andrea Stella (Trattoria Dalla Libera); “Lecca lecca di mazzancolle con confettura di ananas” e “Battuta di gamberi con nocciole, ricotta stagionata e caviale Giaveri” di Waldemarro Leonetti (Ristorante Marcandole); “Pasta fredda Mancini con crudo di pesce e caviale” di Graziano Prest (Ristorante Tivoli); “Zuppetta fredda di pomodori e crudo di crostacei servita con cocktail amor de verano” di Fabio Manni e Roberto Pepe (Rosapetra Spa & Resort); “Ravioli del plin al capriolo, segale, mirtillo di bosco e sedano selvatico” di Alessandro Favrin (Ristorante Seda); “Mini hot dog alla griglia” di Alberto Bisio (Terrace Bar Lagazuoi By Embassy) e infine Villani Salumi con “Prosciutto cotto alta qualità Millefiori coscia italiana su pane bianco e maionese al curry”, “Salame ungherese riserva con bocconcino ai cereali e composta di cipolle e uvette”, “Prosciutto cotto alta qualità Il Brace su croccantina bianca e salsa di rapa rossa”, “Pancetta al pepe nero su croccantina nera con gocce di aceto balsamico di Modena Igp”.

Il Cortina Summer Party accende le luci sulla ricchezza dell'offerta culinaria dolomitica

Proprio per questa coralità di proposte culinarie, un appuntamento come il Cortina Summer Party accende le luci sulla ricchezza e la varietà dell’offerta culinaria di un’intera area alpina. Oltre a dare il polso di una grande vitalità del settore.

Anche questo ha contribuito a rendere questo evento una tappa imprescindibile dell’estate ampezzana, una grande festa che quest’anno ha cercato di ridurre il proprio impatto, nella consapevolezza che essere sostenibili è un percorso di miglioramento graduale e costante.

Scelte sostenibili per l'edizione 2022 del Cortina Summer Party

«La sostenibilità è un percorso, in cui il traguardo si sposta costantemente un passo più in là: da anni puntiamo a rendere meno impattante il nostro evento e quest’anno abbiamo fatto un ulteriore sforzo in questa direzione. 1500 bicchieri in vetro, solo e unicamente posate e stoviglie compostabili da parte dell’organizzazione e l’indicazione forte ai nostri chef e pasticcieri di pensare alla versione più sostenibile e antispreco della loro cucina» afferma Erica Zuliani amministratrice di Red Squirrel Events, che si occupa dell’organizzazione dell’evento.

Grande attenzione anche da parte dei cuochi, dunque, a ridurre gli sprechi, conservando sempre l’anima ottimista e piena di energia di questa tappa fondamentale dell’estate ampezzana: «Il Cortina Summer Party iniziò come una festa tra amici e conserva tuttora quello spirito, solo che ora gli amici sono ancor più numerosi» dichiara Alvise Zuliani di Red Squirrel Events.

«Siamo molto orgogliosi della collaborazione con gli chef di Cortina che rendono possibile la realizzazione dell’evento» ha aggiunto «Questa edizione rimane fedele a se stessa e, nel contempo, introduce molteplici novità».

Al Cortina Summer Party anche una lotteria benefica

Una tra le tante: quest’anno grazie ad Allergò, sponsor dell’evento, è stato possibile - tramite un semplice QR-code - accedere al menù professionale con indicazione degli allergeni e delle informazioni utili relative agli ingredienti utilizzati dagli chef per le loro ricette.

«La sostenibilità ambientale si coniuga con quella sociale e il Cortina Summer Party da sempre realizza una lotteria di beneficenza» ha dichiarato Erica Zuliani, di Red Squirrel Events «Questa attività è molto sentita dalle realtà che collaborano con noi: tutti i partner, infatti, hanno partecipato con numerosi e generosi premi, tra cui il primo è un voucher per un soggiorno al Cristallo, a Luxury Collection Resort & SPA. Lo scorso anno è stato possibile acquistare un componente necessario all’ambulanza della Sezione della Croce Bianca di Cortina d’Ampezzo e speriamo anche quest’anno di poter fare, tutti insieme, la nostra parte per questo fondamentale servizio del nostro territorio».