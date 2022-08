Mancanza di personale nella ristorazione? Iniziano i “casting” come per un film

Contro la carenza di personale nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza Langosteria e Cheval Blanc Paris lanciano un "casting da film" itinerante in diverse città d’Italia per cercare nuovi talenti per le professioni di sala, cucina, accoglienza e bar. Il primo appuntamento è in programma il 5-6 settembre a Bari.

Ristorazione e carenza di personale, il casting da film di Langosteria e Cheval Blanc Paris

La mancanza di personale è uno dei grossi problemi che sta affrontando il mondo della ristorazione da un po’ di tempo a questa parte. Molte figure professionali si sono allontanate durante la diffusione della pandemia da Covid19 e il conseguente lockdown. Sono andati alla ricerca di lavori più stabili e in alcuni casi anche più remunerativi. Il problema si è acuito sempre di più e ora riguarda anche i giovani. Sono infatti sempre di meno quelli che scelgono di intraprendere una carriera nel mondo della ristorazione.

Da qui l’idea di Langosteria, il noto gruppo di ristorazione italiano, e di luxury hotel Cheval Blanc Paris, che fa parte del gruppo Lvmh, di dare vita a una sinergia per un “casting da film” itinerante in giro per l’Italia necessario a individuare una serie di figure professionali per i settori Sala, Cucina, Accoglienza e Bar, pronti ad esprimersi all’insegna dello stile e dell’Art de Recevoir!

La sinergia si sviluppa nel solco della partnership tra il gruppo di ristorazione italiano e quello francese legato all’accoglienza, inaugura con l’apertura del ristorante Langosteria al settimo piano dell’hotel Cheval Blanc Paris.

Le giornate di casting

I due Gruppi hanno progettato congiuntamente una serie di “giornate aperte” a Bari, Napoli e Milano per scoprire ed ingaggiare i migliori talenti d’Italia che saranno valorizzati nei team di lavoro italiani e francesi. Per tutte le posizioni è, tra l’altro, previsto un supporto abitativo se richiesto.



L'appuntamento è per il 5-6 settembre a Bari presso l'Hotel Excelsior ; il12-13 settembre a Napoli presso Renaissance Naples Hotel Mediterraneo e il 14-15 settembre a Milano presso gli uffici di Langosteria.

Le strutture di Langosteria

I nuovi talenti per il settore dell’accoglienza e della ristorazione, serviranno per le strutture di Milano e Parigi.

Nel dettaglio, il nuovo ristorante di Langosteria a Parigi aprirà giovedì 8 settembre è situato al settimo piano dello Cheval Blanc, affacciato sulla Senna. Ha un ampio spazio interno aperto su una splendida terrazza con vista sullo skyline parigino.

L’apertura a Parigi rappresenta il primo passo verso un nuovo percorso che punta a posizionare il brand Langosteria in location strategiche a livello globale.

Il ristorante avrà in Michele Biassoni l'executive chef e Gianluca Penna il restaurant manager. Prende vita in un ambiente unico e ricercato che porta la firma dell’architetto americano Peter Marino, riconosciuto a livello internazionale come massima espressione del design di interni contemporaneo d’alta gamma. Il design rispetta le linee guida di stile del brand, ritroviamo infatti una serie di elementi presenti anche negli altri ristoranti del gruppo, a partire dal layout della sala con il tipico incrocio di corridoi, il banco bar, il raw bar con la sua vetrina e la vista sulla cucina. L’atmosfera creata dalle luci è studiata attentamente per fare sì che il momento sia sempre perfetto. Nella selezione dei materiali, troviamo l’essenza di Langosteria: l’ottone per i dettagli, il marmo nero assoluto ed il travertino per i piani delle panadore, dei banchi clienti e per il bar, il legno nella boiserie e nelle finiture.

Langosteria porterà l'esperienza unica che l'ha resa famosa, in una delle città più iconiche al mondo e tra le protagoniste della scena gastronomica mondiale. Un fine dining nato in Italia e focalizzato sull’eccellenza che combina la tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale, selezionando i migliori ingredienti da ogni parte del mondo. I piatti signature dell’identità culinaria del Gruppo saranno presenti nel menu parigino come il leggendario King Crab 2007 - Special Edition, un must della nostra cucina.