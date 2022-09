L'ultimo Decreto aiuti del Governo Draghi: crediti d'imposta anche per bar e ristoranti

Oggi si riunirà il Consiglio dei ministri, che dovrebbe varare un nuovo Decreto aiuti, l'ultimo del Governo Draghi. Si parla di 14 miliardi di sostegni per famiglie e imprese, con una particolare attenzione per bar, ristoranti e piccole imprese.

Decreto aiuti in sostegno a bar e ristoranti

Una parte importante del nuovo documento dovrebbe infatti riguardare le imprese dell'accoglienza e della ristorazione. Come già emerso nei giorni scorsi, dovrebbe essere prorogata la scadenza dei crediti d'imposta: la misura doveva infatti terminare il 30 settembre, ma proseguirà fino a fine anno. Non solo: verranno inclusi anche anche bar, ristoranti e piccole imprese, ovvero tutte quelle attività che hanno un contatore che supera l’asticella dei 4,5 kw.

In questo momento lo sconto fiscale è del 25% per gli energivori e del 15% per le imprese con consumi superiori a 16,5 chilowattora.

Aumento della soglia Isee

Attesa anche per un'altra misura, la cui approvazione non appare però ancora certa: l'aumento della soglia Isee da 12 a 15mila euro per il bonus sociale destinato a fronteggiare i rincari su gas e luce.

Lo scontro sui balneari

Nel Consiglio dei ministri odierno andrà sciolto anche l'ennesimo nodo legato al mondo dei balneari. Ieri infatti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha minacciato le dimissioni. Il motivo? Vorrebbe lo stralcio della mappatura delle concessioni pubbliche, che include appunto anche quelle balneari. Si tratta in realtà solo di uno step iniziale nel lunghissimo iter per la riforma delle concessioni, ma per l'esponente della Lega è un atto politico, «inutile in questo momento e per il quale il ministero non è stato nemmeno coinvolto. Non ha senso fare una cosa politica a una settimana dalle elezioni», ha specificato Garavaglia.