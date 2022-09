Sostegni economici e investimenti sul turismo: le richieste di Confartigianato ai partiti

Il binomio tra artigianato e turismo può portare sviluppo e lavoro. È da questa considerazione che si muovo le richieste al prossimo Governo e le riflessioni di Confartigianato Torino. Il presidente Dino De Santis, infatti, ha dichiarato: «I numeri continuano a dimostrare come artigianato e turismo siano molto più che complementari e come questi due elementi, fondamentali per la nostra economia, debbano essere promossi e venduti insieme e devono fungere da propulsore anche per la nascita di nuove imprese artigiane. Ciò lo si può fare continuando a investire e a fare promozione. Cosa chiederemo ai candidati in tema di promozione turistica? Di certo l’impegno a mantenere il dicastero dedicato con portafoglio ritornato, con il Governo Draghi, dopo oltre 30 anni, il binomio artigianato e turismo sia occasione per la nascita di tante nuove imprese».

Imprese artigiane e mercato turistico

Più di 1 su 8 delle circa 117mila imprese artigiane del Piemonte è coinvolta, direttamente o con l’indotto, nel mercato turistico. Sono infatti 13.969 le piccole e medie realtà (al 1 trimestre 2022) che si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago: dall’agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell’intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande, per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature. Grazie al trend positivo del turismo registrato quest’anno, per queste realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi generata dall’afflusso turistico. 2242 sono legate alla ristorazione, 2819 operano nell’agroalimentare, 3.130 sono aziende manifatturiere e dei servizi e 2.504 operano nei trasporti e 2.093 gravitano nella moda. Inoltre 1.110 sono bar e pasticcerie, 68 le attività culturali, 2 svolgono attività di comunicazione e 1 è strutture ricettiva.

Diviene necessario programmare, promuovere, combattere

Per Confartigianato è innegabile che turismo e artigianato non siano ancora usciti dalla crisi post pandemica: «Questa fittissima rete di imprese – riprende De Santis – è al servizio dei turisti ed è quindi fondamentale rendere accogliente il nostro territorio. È adesso che diviene necessario programmare, promuovere, combattere per rendere sempre più appetibili, e fruibili, la nostra terra e i nostri imprenditori. È opportuno, a tal proposito che le imprese, in particolare quelle artigiane, mettano a disposizione del turista non solo la più ampia gamma di prodotti e sensazioni, ma se stesse».

Le nuove esigenze del turista moderno

«È importantissimo continuare a puntare, incentivandolo con appositi sostegni economici, il mercato del turismo esperienziale – conclude De Santis – questa nuova forma di vacanza è indispensabile per soddisfare al meglio le nuove esigenze del turista moderno, sempre più alla ricerca della tipicità, di esperienze nuove, da vivere in prima persona e che solo una realtà artigiana può dargli quindi l’artigianato deve, e dovrà, ricoprire sempre un ruolo di primo piano all’interno dello sviluppo strategico del turismo nella regione».