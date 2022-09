Bonus 200 euro, 3 milioni di lavoratori autonomi ancora in attesa di tempi e modalità per ottenerlo

Oltre 3 milioni di lavoratori autonomi e professionisti sono ancora in attesa di conoscere tempi e modalità per accedere al bonus di 200 euro previsto per tale platea dal Decreto Aiuti. È l'allarme lanciato da Confcommercio, che chiede un intervento immediato.

Bonus 200 euro: quando ai lavoratori autonomi?

Per Confcommercio è quindi necessario che sia pubblicato in tempi rapidi il Decreto Interministeriale attuativo, così da consentire la piena fruibilità dell’aiuto entro il mese di settembre ed in via automatica - come avvenuto per i lavoratori dipendenti - senza ricorrere a modalità di presentazione delle domande che, come nel caso di un eventuale click day, renderebbero più difficile l’accesso alla misura, generando iniquità all’interno della stessa platea degli aventi diritto.