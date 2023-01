«Cancro al seno per il vino». L'assurda dichiarazione di una biologa di Padova

Disinformazione totale. Con queste due parole si può riassumere l'intervento che la professoressa Antonella Viola - biologa, ricercatrice e docente all'Università di Padova - ha rilasciato ai colleghi del Corriere della Sera, in cui ha appoggiato la scelta dell’Irlanda, approvata dalla Commissione europea, di equiparare alcol e sigarette e di inserire nell’etichetta degli alcolici gli avvertimenti sui danni alla salute.

Bere vino con moderazione rappresenta un vantaggio salutistico

Nel corso dell'intervista, Viola ha discusso dei pericoli dell'alcol, senza però portare dati e precedenti alla mano: «L’alcol - ha raccontato - è incluso nella lista delle sostanze cancerogene di tipo 1, come amianto e benzene. È chiaro il legame tra il consumo di alcol, e non solo l’abuso, e i tumori al seno, del colon-retto, al fegato, all’esofago, a bocca e gola. Le donne che bevono uno o due bicchieri di vino al giorno hanno un rischio aumentato del 27% di sviluppare il cancro alla mammella». È vero che l'assunzione di alcol aumenta il rischio relativo di cancro, ma bere saltuariamente uno o due bicchieri di vino non rappresenta di certo un rischio molto elevato, anzi, ha degli effetti positivi sulla salute e sul benessere della persona. E a dircelo sono i medici, che, nel corso degli anni, hanno effettuato studi e ricerche, tra cui Attilio Giocosa, del dipartimento di Gastroenterologia del Policlinico di Monza e ricercatore presso l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.

«Chi beve ha il cervello più piccolo»

Secondo la biologa «gli studi hanno analizzato le componenti della struttura cerebrale, dimostrando che uno o due bicchieri di vino al giorno possono alterarle» e che, insomma ,«chi beve ha il cervello più piccolo». Ma bere vino con moderazione, per gli esperti, in questo caso citiamo Giocosa, non solo non fa male, ma addirittura allunga la vita e riduce il rischio di sviluppare varie malattie. Quindi bere vino in modo corretto e consapevole rappresenta un vantaggio salutistico rispetto all'essere astemi. Appare doveroso sottolineare questi concetti proprio adesso, epoca nella quale si assiste ad una criminalizzazione indiscriminata di tutte le bevande alcoliche in virtù degli effetti nocivi sulla salute e sulla guida automobilistica.

A questo riguardo occorre effettuare un duplice distinguo. In primo luogo bisogna rimarcare che l'abuso di alcolici, indistintamente dalla loro natura, è sempre nocivo, sia per i danni dell'assunzione acuta (ebbrezza, torpore, incoerenza logica) sia per quelli correlati all'eccesso cronico (etilismo, malattie del fegato e altri organi). In seconda istanza è bene ricordare la differenza tra vino e altre bevande alcoliche. Tutti sappiamo infatti che le stragi del sabato sera non sono certo dovute a un buon bicchiere di vino consumato durante la cena.

L'efficacia del resveratrolo

Il messaggio di Giocosa è legato a molti studi scientifici e osservazioni epidemiologiche sugli effetti benefici del consumo abituale e moderato di vino. Esso è stato studiato sia come bevanda che mediante analisi dettagliata dei molti composti bioattivi ivi contenuti. Fra i vari principi attivi identificati nel vino, quello più noto è il resveratrolo. Questa sostanza è un antiossidante presente soprattutto in quello rosso, che avrebbe la capacità di migliorare l'efficienza cellulare attraverso il potenziamento dell'attività mitocondriale, la 'centralina” energetica delle cellule.

Alcune ricerche sugli animali sembrano dimostrare che il resveratrolo favorisce la longevità, migliora il controllo del diabete, ritarda la comparsa del morbo di Alzheimer e produce un effetto protettivo su cuore e circolazione. A Newcastle, in Inghilterra, è in corso uno studio sperimentale volto proprio a verificare l'effetto del resveratrolo in pillola su pazienti affetti da gravi disturbi mitocondriali, ma altri studi sono all'orizzonte per valutare la possibilità di rallentamento dell'invecchiamento umano.

Ma qual è il rapporto della biologa con l'alcol? «Bevo raramente, solo in occasioni particolari - ha svelato. Per esempio se ceno in un ristorante stellato, se festeggio un compleanno o una ricorrenza importante. Per me si tratta di eccezioni, non è la regola. Aperitivo? Sì, ma con il succo di pomodoro». Allora, per sdrammattizzare, sì all'aperitivo con il frutto rosso, ma che questo sia almeno un Bloody Mary (anche se c'è la vodka)!