Il Mercato dei Vignaioli passa a Bologna, Piacenza lancia la sua fiera

Il mondo delle fiere è sempre più in fermento, tra nuovi asset in fase di assestamento e manifestazioni che cambiano location. Mentre tra Milano e Parma c’è attesa sull’accordo riguardo agli eventi del food, a poca distanza dai parmigiani, c’è agitazione attorno a Piacenza, scaricata dalla fiera mercato della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti “Mercato dei Vini” pronta a trasferirsi a Bologna.

BolognaFiere | Foto: bolognafiere.it

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che conta oggi quasi 1500 soci e ha lo scopo di tutelare il mestiere del vignaiolo - rappresentandolo di fronte alle istituzioni e promuovendone la specificità -, ha scelto per la 12ª edizione del suo evento clou BolognaFiere, mantenendolo però nel tradizionale ultimo week-end di novembre, quest’anno da sabato 25 a lunedì 27. Una decisione spiegata da Lorenzo Cesconi, presidente FIVI: «Quando parliamo del Mercato dei Vini, ci piace partire sempre da un assunto: non è una semplice fiera, ma la festa dei vignaioli e delle vignaiole, un momento di incontro tra produttori, pubblico e operatori, unico nel suo genere. Vogliamo innanzitutto ringraziare Piacenza Expo per aver percorso con noi questo primo importante pezzo di strada: se il Mercato dei Vini è diventato un evento di successo è anche merito di chi ci ha creduto fin dal principio.

Lorenzo Cesconi, presidente di Fivi

Ma il Mercato negli anni è cresciuto in modo costante e naturale, quasi di pari passo con la crescita di FIVI, nei numeri e nel riconoscimento: nel 2022 abbiamo raggiunto il massimo, in termini di partecipazione di espositori e di pubblico, e quindi era inevitabile cominciare a immaginare soluzioni nuove e nuovi spazi, mantenendo però la filosofia originale. Il Consiglio direttivo della FIVI ha studiato a lungo, si è confrontato in modo aperto e ha infine scelto la nuova sede del Mercato all’unanimità, come nel migliore spirito della nostra associazione, fatta di vignaioli per i vignaioli», così conclude Cesconi. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari: «Siamo felici di accogliere nei padiglioni di BolognaFiere il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti e siamo certi di poter offrire a FIVI nuove opportunità di crescita di questo importante evento. BolognaFiere con Slow Wine Fair, Marca, Sana e questa nuova manifestazione che entra a far parte del nostro calendario fieristico, si afferma sempre di più come polo espositivo leader nell’agroalimentare».

Il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari | foto: bolognafiere.it

Nei prossimi mesi sarà comunicato il programma dell’evento, che – pur con molte novità – nel format rimarrà del tutto simile a quanto consolidato in questi anni: una mostra-mercato di tre giorni (sabato, domenica e lunedì) con centinaia di Vignaioli da tutta Italia, disposti in ordine casuale secondo sorteggio sugli oltre 20mila metri quadri dei padiglioni 29 e 30 di BolognaFiere, con uno spazio dedicato agli artigiani del cibo al padiglione 28, senza dimenticare i partner di FIVI.

Contesa tra critiche e colpi di scena: Piacenza Expo balla da sola

Il passaggio del Mercato dei Vini Fivi a Bologna non è passato inosservato, con dure contestazioni di molti piacentini all’amministrazione comunale e a quella regionale che non sarebbero riuscita a trattenere l’evento in città.

Matteo Rancan, commissario regionale Lega Emilia

Il commissario regionale Lega Emilia e capogruppo del Carroccio in Regione, Matteo Rancan e il segretario provinciale della Lega, Luca Zandonella in merito alla perdita di uno dei più importanti eventi fieristici cittadini parlano di “duro colpo per il territorio", che perde non solo un grande evento ma anche tutto l'indotto generato dalla manifestazione in città.

il segretario provinciale della Lega, Luca Zandonella | foto: LinkedIn

Intanto, a distanza di una manciata di giorni anche Piacenza Expo fa la sua mossa, e lancia un salone dedicato al vino appena prima dell’evento Fivi. Da sabato 18 a lunedì 20 novembre è infatti in programma la Fiera dei Vini una nuova mostra-mercato dedicata ai vini di produttori rappresentativi dei terroir italiani. «A Piacenza, quindi, la storia continua», fanno sapere dal quartier generale che sottolinea: «Le opportunità di sviluppo generatesi dopo la chiusura della felice esperienza decennale con i Vignaioli Indipendenti porteranno, nei funzionali padiglioni di Piacenza Expo, un’esposizione organizzata in modo da offrire al visitatore un comodo percorso alla scoperta dell’Italia del vino. Aziende provenienti dalle regioni vitivinicole italiane, molte delle quali del tutto inedite al grande pubblico, animeranno con entusiasmo e qualità la fiera».

Piacenza Expo | Foto: piacenzaexpo.it

L’amministratore unico, Giuseppe Cavalli, interviene e commenta: «Piacenza Expo, che avrà la regia diretta di questo nuovo evento, è stata tra le prime società fieristiche italiane a sperimentare la formula della mostra-mercato dei vini con la possibilità per i visitatori di fare acquisti direttamente dai produttori. La nostra struttura vanta un’esperienza organizzativa ultradecennale in questo settore e una posizione logistica strategica, facilmente raggiungibile non solo da Milano, dalla Lombardia e dalle altre regioni confinanti, ma da tutta Italia. Dopo aver chiuso la felice esperienza con i Vignaioli Indipendenti abbiamo subito iniziato a dialogare con numerosi produttori italiani, raccogliendo sinceri attestati di stima nei confronti di Piacenza Expo e anche tantissimi consensi e pre-adesioni per questa nuova fiera che può già potenzialmente contare, quindi, su numeri altamente positivi».

Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo | foto LinkedIn

L’obiettivo dichiarato è quello di operare sul mercato nazionale con sempre maggiore efficacia. Secondo quanto previsto, non mancheranno, eventi collaterali, momenti di aggiornamento professionale per tecnici e produttori con originali e utili forum, le aziende che volessero partecipare potranno pre-accreditarsi sul sito www.fieradeivini.it a partire dal 15 marzo.