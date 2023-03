Dal Financial Time l’attacco alla cucina italiana, Derflingher: «Sono solo dei diffamatori»

Attacco alla cucina italiana casualmente proprio all’indomani della candidatura a patrimonio immateriale Unesco. L’assalto sferrato niente po’ po’ di meno che dalla Gran Bretagna, nota patria della buona tavola, che attraverso le pagine del Financial Times ha criticato la tradizione culinaria italiana. Proprio dal Paese che vanta una lunga lista di cibi Made in Italy goffamente contraffatti e come simbolo della cucina di casa fish&chips, pesce e patatine fritte, il quotidiano economico-finanziario britannico boccia alcuni piatti simbolo della gastronomia tricolore attraverso un'intervista della giornalista Marianna Giusti ad Alberto Grandi, storico dell'alimentazione e docente all'università di Parma. Nell’articolo vengono messi in discussione: tiramisù, panettone e pasta alla carbonara - messa ancora una volta in discussione - , mentre del Parmigiano viene anche contestata l’origine, attribuita addirittura oltreoceano. «Prima degli anni '60 le forme di parmigiano pesavano solo circa 10 kg (rispetto alle pesanti forme da 40 kg che conosciamo oggi) - si legge - ed erano racchiuse in una spessa crosta nera. Aveva una consistenza più grassa e morbida rispetto a quella attuale (... e) la sua esatta corrispondenza moderna è il parmigiano del Wisconsin».

Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques con il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida

L'ennesimo attacco, «È ora di finirla con queste fandonie»

«Sono solo dei diffamatori», Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques, perentorio il commento dello chef in merito all’ennesimo attacco alla cucina del Bel Paese, «Sembra proprio cascare a fagiolo questa provocazione mentre il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ci ha proposto a patrimonio Unesco. Sono certo che assieme riusciremo a diventarlo, come abbiamo già fatto per la pizza napoletana. Essere il Paese con il più grande numero di prodotti certificati Dop, Docg, Igt, e il più grande produttore di alimenti di altissimo livello, comporta sì di essere sempre copiati, ma c’è un limite a tutto» sbotta Derflingher. Periodicamente - ricorda lo chef - piovono critiche ma la cucina italiana è sempre protagonista di innumerevoli tentativi di contraffazione che ogni anno tolgono preziose risorse alle produzioni originali del settore agroalimentare italiano: «Questa storia del falso Made in Italy non la sopportiamo più – continua il presidente di Euro-Toques -. Bisogna mettere un argine a questi 120 miliardi che ci rubano tutti gli anni in tutto il mondo. Dobbiamo trovare il sistema per riuscire a combattere queste falsificazioni, insieme alla Coldiretti, al ministero dell’Agricoltura, perché è ora di finirla con queste fandonie», conclude Derflingher

Carbonara Made in Usa

«Fantasiose ricostruzioni», è invece la dura critica Coldiretti che commenta l’articolo: «In sostanza la carbonara l'avrebbero inventata gli americani e il panettone ed il tiramisù sono prodotti commerciali recenti ma soprattutto si arriva addirittura ad ipotizzare che il Parmigiano Reggiano originale sia quello che viene prodotto in Wisconsin in Usa, la patria dei falsi formaggi Made in Italy».

Il parmigiano reggiano il più imitato nel mondo

«Un attacco surreale» lo ha definito la Coldiretti. «Un articolo ispirato da una vecchia pubblicazione di un autore italiano che - continua Coldiretti - potrebbe far sorridere se non nascondesse preoccupanti risvolti di carattere economico ed occupazionale. La mancanza di chiarezza sulle ricette Made in Italy offre infatti terreno fertile alla proliferazione di falsi prodotti alimentari italiani all'estero dove le esportazioni potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine». L'agropirateria mondiale nei confronti dell'Italia, conferma la Confederazione dei coltivatori diretti, ha raggiunto un fatturato di 120 miliardi. I prodotti più taroccati sono i formaggi, a partire proprio dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano: tanto che la produzione dei falsi ha superato quella degli originali.

La carbonara, ancora una volta al centro delle critiche

D’Eramo: «Chi ci accusa invidioso dei nostri successi»

Nelle ultime ore si moltiplicano i commenti all'articolo pubblicato sul giornale britannico, anche dal fronte politico tricolore, tra questi quello del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo: «Si cerca di screditare il nostro Paese e si mette in discussione l’italianità di ricette e prodotti simbolo, dalla carbonara alla pizza, dal panettone al Parmigiano Reggiano. Dal Financial Times un paradossale articolo che parla di ‘gastronazionalismo’ e prende le mosse da un’intervista ad Alberto Grandi, autore di una pubblicazione di cinque anni fa dal titolo Denominazione di origine inventata. Un articolo pubblicato mentre veniva proposta dal governo la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco».

Luigi D’Eramo, sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

«Ma a contare sono i risultati - continua D'Eramo - , con buona pace dei detrattori o di chi vorrebbe farci adottare un’etichetta a colori sbagliata e fuorviante come il Nutriscore o di chi sogna che sulle nostre tavole ci siano sempre più prodotti a base di insetti. La cucina italiana è stata più volte riconosciuta come la migliore al mondo – ricorda il sottosegretario -, i nostri chef sono un orgoglio del Paese, l’export agroalimentare nel 2022 ha superato la cifra record di oltre 60 miliardi di euro e le nostre ricette e prodotti sono così apprezzati all’estero da essere imitati e copiati e l’Italian sounding ha un giro d’affari stimato in circa 120 miliardi di euro. Chi ci accusa di ‘gastronazionalismo’ forse è soltanto invidioso dei nostri successi», conclude D’Eramo.