Ita0039 e Coldiretti ancora insieme per certificare i ristoranti italiani all'estero

Domenica 30 aprile ITA0039 by ASACERT sarà al Villaggio Coldiretti di Bari per il rinnovo del Protocollo per la tutela dei veri ristoranti all’estero. Alla manifestazione interverranno rappresentanti del Governo e Ministri della Repubblica. A siglare l'accordo, Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert e ideatore del Protocollo di certificazione, con il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

Si tratta di uno strumento unico nel suo genere, grazie alla scientificità dei criteri messi a punto da Asacert - ente di certificazione, valutazione, ispezione con numerosi accreditamenti in Italia e all’estero - e alla professionalità degli auditor, in grado di verificare i criteri individuati nella check list, senza limiti e confini geografici. Un audit approfondito su macroaree di fattori, a cui sono attribuiti dei punteggi direttamente proporzionali al “peso” ed all’importanza del criterio valutato e che convergono in un rating finale strutturato per livelli, a seconda del punteggio di qualità raggiunto.

Il rinnovo della firma, che segue la prima stipula dell’accordo avvenuta nel 2019, è l’occasione per ribadire, con azioni concrete, la centralità della certificazione come strumento di tutela sia per i ristoratori italiani all’estero, che per l’intera filiera produttiva italiana. Previsti due collegamenti in rappresentanza dei ristoranti certificati con il Protocollo ITA0039, per testimoniare, attraverso la loro esperienza all’estero, l'importanza di uno strumento di tutela e di salvaguardia delle loro attività contro il fenomeno del falso italiano.