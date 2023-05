Recentemente, lo stato di New York ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso del gas nelle cucine, a partire dal 2026. Questa decisione avrà un impatto significativo sulla cucina e il lavoro nei ristoranti e nelle case, passando dal cibo cotto sul fuoco all'uso delle piastre a induzione, facendo dello Stato il primo degli Stati Uniti con cucina ad induzione al 100%. Cambieranno di conseguenza anche le abitudini alimentari delle persone in generale. In questo articolo esploreremo le possibili implicazioni di questa decisione e come ciò cambierà la cucina e il lavoro al ristorante, e in casa, passando dal cibo cotto sul fuoco all'uso delle piastre a induzione. Il tutto nella prospettiva che questo scenario probabilmente entro breve tempo ci coinvolgerà tutti anche in Europa.

A New York stop al gas. Parte la rivoluzione in cucina: solo piastre a induzione

Piano elettrico, rivoluzione in cucina a partire da New York

Il primo impatto di questa misura - già in vigore in alcune cittadine statunitensi - sarà sulla scelta delle attrezzature di cucina. I ristoranti dovranno investire in nuovi fornelli elettrici o piastre a induzione per sostituire quelli a gas. Ciò potrebbe rappresentare un costo aggiuntivo per i proprietari di ristoranti, ma anche un'opportunità per gli elettricisti e gli installatori che dovranno occuparsi dell'installazione delle nuove apparecchiature. Inoltre, i cuochi e i lavoratori della cucina dovranno essere addestrati nell'uso di nuove tecnologie di cottura, come le piastre a induzione. Questa transizione potrebbe richiedere del tempo e dei costi aggiuntivi per la formazione del personale, ma anche aprire nuove opportunità di lavoro per gli insegnanti di cucina e i formatori.

In termini di effetti sulla salute, la decisione di vietare il gas nelle cucine potrebbe avere un impatto positivo sulla qualità dell'aria interna delle case e dei ristoranti. La combustione del gas produce monossido di carbonio e altri agenti inquinanti che possono essere dannosi per la salute. L'uso delle piastre a induzione, d'altra parte, non produce fumi o emissioni e non richiede una ventilazione speciale.

I piani a induzione, rivoluzione in cucina

Tuttavia, l'uso delle piastre a induzione richiede anche un'attenzione particolare nella scelta delle pentole e delle padelle da utilizzare. Le pentole e le padelle devono essere in materiali magnetici per funzionare con le piastre a induzione e non tutti i tipi di pentole funzionano con questo tipo di tecnologia. Questo potrebbe rappresentare un costo aggiuntivo per i proprietari di ristoranti che dovranno acquistare pentole e padelle adatte. E ciò varrà ovviamente anche per le famiglie.

Inoltre, le piastre a induzione richiedono un'alimentazione elettrica costante e potrebbero causare un aumento della bolletta elettrica per i proprietari di ristoranti e per le famiglie che cucinano spesso a casa.

Piastre a induzione: come agiscono sul cibo

In termini di effetti sul cibo, la cottura su piastre a induzione può richiedere un po' di adattamento. Le piastre a induzione riscaldano le pentole e le padelle direttamente, mentre i fornelli a gas riscaldano l'intera superficie della pentola. Ciò significa che le pentole e le padelle su piastre a induzione devono essere posizionate esattamente al centro della superficie riscaldante per evitare che il cibo bruci o non cuocia uniformemente.

Tuttavia, la cottura su piastre a induzione offre anche vantaggi. Le piastre a induzione sono molto precise e possono essere regolate con precisione per raggiungere temperature specifiche, il che significa che i cuochi possono guadagnare tempo e semplificare alcune procedure nelle ricette. Di fatto, con il divieto dell'uso del gas in cucina, i cuochi e le persone in casa dovranno adattarsi e trovare nuovi modi per cucinare.

Piastre a induzione: l'avanguardia della rivoluzione "elettrica" in cucina anche in Italia

Anche in Italia sempre più nuove abitazioni a bassi consumi energetici non prevedono l'allaccio alla rete del gas metano e per le cucine l'induzione è spesso la soluzione privilegiata. A differenza di quanto si possa immaginare le cucine ad induzione consumano meno dei tradizionali fornelli a gas. I tempi di cottura sono notevolmente ridotti e l'efficienza è superiore.

Certo è che per le persone che sono abituate a cucinare sui fornelli a gas, l'impiego della cucina ad induzione rappresenta una rivoluzione, le tempistiche della cottura sono diverse ed è quindi necessario adattare le proprie abitudini al nuovo sistema a piastre con il quale è comunque possibile eseguire tutte le ricette che si preparano sui fornelli a gas a fiamma libera e la quantità delle pietanze non è mai limitata.

Le tecniche di cottura: attenzione alle pentole passando alle piastre a induzione

Come anticipato, i piani a induzione necessitano di pentole apposite con il fondo ferroso, per questo alcuni modelli non possono venire utilizzati. Ad esempio, il pentolame con il rivestimento in alluminio, le pirofile in vetro, i tegami in rame - utilizzati soprattutto per realizzare i piatti della tradizione - , ceramica o terracotta, non possono essere utilizzati: chiaramente bisognerà adeguare il proprio stile di cucina al nuovo sistema che ha un interessante aspetto positivo dato dalla regolazione delle temperature. Infatti, quasi tutti i piani cottura sono dotati di un display digitale che consente di regolare in maniera precisa la temperatura, questo permette di impostare il livello del calore in modo preciso e con il massimo beneficio per l’alimento che si sta cucinando. Un altro consiglio è quello di non utilizzare utensili o mestoli in metallo.

Con i piani elettrici è possibile cucinare qualsiasi cosa

Secondo quanto diffuso dagli esperti del settore, il sistema di cottura a induzione è più efficiente grazie a piani con meno dispersioni, il calore viene trasmesso alla pentola e quindi ai cibi in maniera uniforme, omogenea e costante e questo evita che si attacchino al fondo: il suo rendimento arriva al 90%. La pentola raggiunge la temperatura richiesta in molto meno tempo: per far bollire un litro di acqua servono 8-9 minuti con il fornello a gas e 3-4 minuti con la cucina ad induzione.

Le ricette realizzate con il piano induzione

Con le piastre elettriche - si è detto - è possibile realizzare tutte le ricette preparate normalmente con la cucina a gas. Per i piatti che prevedono di friggere gli alimenti grazie al sistema di modulazione del calore è possibile mantenere costante la temperatura, evitando così che l’olio raggiunga il suo punto di fumo. Lo stesso vale per brasare, la temperatura sarà mantenuta costante fino alla fine della cottura. Per grigliare serve ovviamente una griglia adatta: non c’è fiamma ma è possibile cucinare velocemente e in modo uniforme a differenza del gas che nella parte centrale fa raggiungere temperature elevatissime, mentre restano più basse lateralmente.