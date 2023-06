L'agroalimentare conquista 5 nuovi Cavalieri del lavoro (caffè, vino e aceto)

Molti i nomi dell'industria alimentare (caffè, vino e aceto) tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica in occasione della festa del 2 giugno, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

I 5 nei Cavalieri del lavoro per l'agroalimentare

Due in particolare i riconoscimenti al settore del caffè: con Massimo Renda (Napoli), fondatore e presidente di Caffè Borbone, un successo da 96 tonnellate di prodotto al giorno, e con Roberto Danesi (Roma), presidente dell'azienda di famiglia Danesi Caffè. Ci sono poi le aziende del vino con la Puglia e l'Abruzzo: Piernicola Leone de Castris (Lecce), la cui cantina di famiglia è una eccellenza del territorio da due milioni di bottiglie l'anno a Salice Salentino, e Francesco Paolo Valentini, azienda di famiglia a Loreto Aprutino. Neo Cavaliere del Lavoro anche Armando De Nigris (Napoli), sede storica ad Afragola, con anche tre stabilimenti in Emilia Romagna: il gruppo di famiglia è leader nella produzione di aceto e di aceto balsamico di Modena Igp.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, resi noti da un comunicato del Quirinale, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Amoretti Mariella, industria armatoriale, Emilia Romagna

Biasutti Mario, industria pelletteria, Friuli Venezia Giulia

Cassata Rosa Maria Luisa, industria chimica, Lombardia

Cassetti Maria Grazia, artigianato orafo, Toscana

Chiorino Gregorio, industria metalmeccanica, Piemonte

Clementoni Giovanni, industria giocattoli, Marche

Crotti Cristina, industria energia, Lombardia

Danesi Roberto, industria alimentare, Lazio

De Nigris Armando, industria alimentare, Campania

Il Gruppo De Nigris è leader nella produzione di aceto e di aceto balsamico di Modena I.G.P., con una capacità produttiva annuale di 30 milioni di litri. Fondata nel 1889, rappresenta il 27% delle esportazioni di aceto italiano nel mondo. Armando De Nigris Ne ha sviluppato la capacità produttiva realizzando tre stabilimenti in Emilia Romagna e affiancando alla sede storica di Afragola un ulteriore sito produttivo a Caivano. Oggi il Gruppo è presente in 52 paesi con un export dell'85%. Controlla oltre il 90% delle materie prime necessarie alle produzioni avvalendosi di serbatoi con una capacità totale di 60 milioni di litri per lo stoccaggio.

Domenicali Stefano, industria automobili di lusso, Estero

Galliani Marco, industria metallurgica, Emilia Romagna

Grassi Enrico, industria meccatronica, Emilia Romagna

Impronta Pierluca, terziario assicurazioni, Lazio

Laviosa Giovanni, industria chimica, Toscana

Leone De Castris Piernicola, agricolo vitivinicolo, Puglia

Oggi amministratore delegato dell'Antica azienda vitivinicola Leone de Castris, impresa di famiglia fondata nel 1665 a Salice Salentino, Piernicola Leone De Castris, alla fine degli anni Ottanta ha iniziato a lavorare per diventarne nel 1991 direttore generale, sviluppando la produzione con investimenti in innovazione di processo e la realizzazione di nuove etichette con vitigni DOC pugliesi, quali il Primitivo di Manduria, il Copertino e il Locorotondo. Oggi l'azienda si sviluppa su una superfice di 300 ettari, di cui 200 coltivati a vigneto. Ogni anno produce oltre 2 milioni di bottiglie con un export di circa il 50%. Ha fondato il Museo del vino “Piero e Salvatore Leone de Castris”.

Manini Arnaldo, industria edilizia, Umbria

Orta Averardo, terziario sanità privata, Emilia Romagna

Parodi Fabrizio, industria trasporti e logistica, Liguria

Pedranzini Mario Alberto, credito banche, Lombardia

Pesenti Carlo, terziario servizi finanziari, Lombardia

Renda Massimo, industria alimentare, Campania

Dopo avere fondato fondata Caffè Borbone nel 1994 come società di gestione di distributori automatici di caffè per uffici, Massimo Renda, presidente, ne ha fatto il terzo produttore sul mercato italiano di porzionato in capsule e in cialde. Ne ha guidato la crescita con investimenti in innovazione di prodotto e di processo, comunicazione pubblicitaria e sviluppo della rete commerciale. Con uno stabilimento a Caivano produce ogni giorno circa 96 tonnellate di prodotto tra caffè torrefatto e in grani, cialde e capsule. È presente sul mercato con due linee di prodotto, una per i distributori automatici e una per la grande distribuzione e la vendita al dettaglio. L'export è del 22%. L’azienda è oggi controllata al 60% da Italmobiliare il cui consigliere delegato, Carlo Pesenti, è un altro dei 25 nei cavalieri del lavoro, seguendo una tradizione famigliare.

Riolo Iolanda, commercio automobili, Sicilia

Triva Stefania, industria dispositivi medici, Lombardia

Valentini Francesco Paolo, agricolo vitivinicolo, Abruzzo

Amministratore dal 1980 dell'azienda vitivinicola di famiglia Valentini, che si sviluppa su una superfice di 250 ettari a Loreto Aprutino, di cui 70 vitati e destinati alla coltivazione di Trebbiano, Montepulciano d'Abruzzo e Cerasuolo, Paolo Valentini è uno degli uomini simbolo del vino di qualità in Italia. I trattamenti in vigna sono effettuati con prodotti tradizionali a base di rame e zolfo e la fermentazione in cantina è spontanea, senza lieviti selezionati e senza temperatura controllata. Per scelta enologica, l'azienda ha basse rese per ettaro e una produzione annuale non superiore alle 50 mila bottiglie.

Vianello Bruno, industria elettromeccanica, Veneto