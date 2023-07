Spese estive e caro prezzi: 6 genitori italiani su 10 modificano i piani

Una recente ricerca condotta da Trustpilot, la principale piattaforma di recensioni a livello globale, ha analizzato come i genitori italiani stanno adattando la loro spesa per le vacanze estive in relazione alla situazione economica attuale. Lo studio ha rivelato che quest'anno il 64% di questi si troverà costretto a rivedere i piani estivi a causa dell'aumento del costo della vita. La situazione finanziaria dei genitori italiani è motivo di preoccupazione: due italiani su tre trovano difficile sostenere i costi finanziari della genitorialità durante tutto l'anno. Inoltre, il 34% degli intervistati ha dichiarato che le esigenze e i gusti dei propri figli, che aumentano con l'avanzare dell'età, li costringono a spendere di più.

Per l'estate del 2023 i genitori italiani prevedono di dover spendere di più per intrattenere i figli

Rispetto all'estate del 2022, il 35% dei genitori italiani prevede di dover spendere di più per intrattenere i propri figli. Il 27% ha affermato che le attività a pagamento dedicate all'infanzia sono più costose quest'anno, mentre il 20% dovrà ridurre le spese in altri settori per potersi permettere attività dedicate ai figli. Nonostante ciò, il 70% dei genitori prevede che la spesa complessiva per le vacanze estive non supererà i 500 euro. Le principali preoccupazioni dei genitori italiani riguardano il tempo che i figli trascorrono davanti a uno schermo (30%), la ricerca di alternative per combattere la noia (25%) e i costi delle attività ricreative per i figli (21%).

Il passaparola: il metodo preferito dei genitori italiani per scoprire attività per i bambini

Il passaparola si conferma ancora il principale strumento utilizzato dai genitori italiani per cercare informazioni sulle attività per intrattenere i propri figli, con il 45% che fa affidamento su questa modalità. Seguono i siti web dei quartieri (32%), i gruppi di social media (30%) e i siti di recensioni (24%). Le vacanze estive rappresentano un momento molto speciale e atteso da tutta la famiglia. Il 34% degli intervistati ha dichiarato che vive i momenti migliori e più spensierati assieme ai propri figli in questo periodo, mentre il 33% vede l'estate come un'opportunità per trascorrere più tempo libero insieme a loro. L'estate svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare il legame familiare (32%) e creare nuovi ricordi (28%). Proprio per dedicare più tempo ai propri figli, ma anche a causa dell'aumento dei costi delle attività a pagamento, il 39% dei genitori ha dichiarato che quest'estate si assenterà più spesso dal lavoro.

Bettazzi (Trustpilot): «Oggi le famiglie si devono confrontare con costi in aumento rispetto agli anni passati»

«Essere genitori comporta svariate sfide, non ultima quella di riuscire a organizzare il tempo libero nei lunghi mesi estivi in cui le scuole sono chiuse. Le attività ricreative a pagamento sono sicuramente le preferite dai genitori che lavorano e vogliono essere certi che i propri figli siano in un ambiente protetto e soprattutto stimolante, ma oggi le famiglie si devono confrontare con costi in aumento rispetto agli anni passati - ha commentato Giacomo Bettazzi, marketing manager di Trustpilot in Italia. La situazione può essere difficile, ma passare più tempo con i bambini può essere positivo anche per gli adulti, che sapranno ideare nuovi intrattenimenti creativi ed economici, se non gratuiti, grazie a risorse online o visite alle locali biblioteche o attrazioni che durante l’anno non si hanno il tempo di scoprire».

Insomma, l'aumento dei costi della vita sta spingendo i genitori italiani a rivedere i propri piani estivi, cercando soluzioni alternative e adattandosi alle nuove esigenze dei figli. Nonostante le difficoltà finanziarie, i genitori italiani si sforzano di creare esperienze indimenticabili per i propri figli durante le vacanze estive, mantenendo vivo il legame familiare e creando preziosi ricordi che dureranno per sempre.