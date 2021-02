A dicembre disoccupati in aumento. Nei pubblici esercizi previsioni nere

Primo Piano del 02 febbraio 2021 | 00:36

er l’Istat. Brutta cosa, ma solo. In verità la situazione è però più critica perché stavolta c’è un trucco: il blocco dei licenziamenti. Finora i disoccupati sono cresciuti fra, in particolare le donne impiegate, due settori colpiti violentemente dalla crisi provocata dalla pandemia. Il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato invece è cambiato di poco, sostenuto dalla cassa integrazione e come si diceva dal blocco dei licenziamenti.

Quando nei prossimi mesi verrà ripristinata la libertà di licenziare, il tasso di disoccupazione arriverà almeno all’11-12% per poi scendere, forse, al 10% nel 2022. Nel secondo semestre di quest’anno potremmo avere un rimbalzo e fare crescere il Pil fra il 3 e il 4% e ciò potrebbe stabilizzare l’occupazione.

Il problema è che la perdita di occupazione potrebbe avvenire proprio nei servizi, l’area più colpita finora dalla pandemia: commercio, pubblici esercizi, turismo e tempo libero. E se non si riparte in fretta i danni sociali qui potrebbero esser davvero pesanti.

Va anche considerato che, superata la pandemia, alcune abitudini dei consumatori potrebbero essere cambiate in modo definitivo: fare più smartworking e quindi mangiare meno spesso fuori casa. Oppure viaggiare di meno per lavoro. Con inevitabili conseguenze per bar, ristoranti e hotel.