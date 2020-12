Modifiche ai decreti ristori: prorogata a marzo la tassa sui dehors e rimborsi sui costi fissi delle bollette dell'energia

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 15:08

lcune, piccole, buone notizie, per i pubblici esercizi. È stata in particolare decisa laper i primi tre mesi del 2021 per bar e ristoranti. E ugualmente è prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di(Fondo Gasparrini) per molti cittadini. Lo prevede un emendamento al Dl Ristori approvato oggi in commissione al Senato. Sono molte le norme di modifica all'impianto dei decreti legge che sono entrati nel testo di conversione in esame presso le Commissioni Bilancio e Finanze. Tra questi, la destinazione di 110 milioni alle Regioni, come ulteriore contributo per le attività economiche colpite dal Covid-19, un contributo di 180 milioni di euro per la, un incremento di 390 milioni di euro del fondo per il settore del trasporto pubblico locale e regionale, con la possibilità (finalmente) di

Il provvedimento, che oltre al primo include anche i decreti bis, ter e quater, lunedì sarà esaminato dall'Assemblea. L'approvazione è prevista per martedì.





Stop versamenti fiscali

Stop al versamento di Cosap e Tosap per bar e ristoranti per i primi tre mesi del 2021. Viene in particolare proroga a marzo l'esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. In pratica l'uso dei dehors non sarà da pagare. Novità anche per la seconda - o unica - rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap prorogata al 30 aprile 2021: ora potrà essere pagata anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.

Fondo per le bollette Enel (compenso per le quote fisse)

Via libera anche all'istituzione di un fondo da 180 milioni di euro per ridurre, in via transitoria, a tutte le partite Iva dei codici Ateco del decreto Ristori, le voci relative alle quote fisse delle bollette dell'energia e agli oneri di sistema. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ''trasporto e gestione del contatore' e 'oneri generali di sistema'', presso lo stato dì previsione del Mef è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021".

I mutui prima casa, rinviate di un anno le rate

La sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa viene estesa al 2021. La proroga è prevista dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e prevede il blocco dei versamenti alla banca "dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda".

Affitti, aiuto dello Stato per sconti fino al 50%

Per i proprietari di casa che ridurranno il canone di affitto, pari al 50% dello sconto, fino a un massimo di 1.200 euro l'anno, è stato approvato un fondo di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, per la "sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali" nelle zone ad "alta tensione abitativa".

Ncc per il trasporto scolastico

Per potenziare il trasporto pubblico locale, alla luce delle esigenze di distanziamento e di rispetto delle altre norme anti Covid, le Regioni e i Comuni possono ora stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Ncc). Le risorse mirano a fornire "servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti".