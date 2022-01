La fatturazione elettronica estesa anche ai contribuenti forfettari

L’obbligo della fatturazione elettronica, scattato il 1° gennaio 2019 per tutte le imprese e i professionisti in possesso di partita Iva (ad eccezione di coloro che rientrano nel regime dei minimi, nel regime forfettario e degli esteri), riguarda anche i ristoranti e gli alberghi. Ciò implica una serie di adempimenti, sia per quanto riguarda l’emissione della fattura elettronica che la sua conservazione in formato digitale a norma di legge.

La fatturazione elettronica ora sarà estesa anche ai contribuenti forfettari. Ne parla l’economista Gianni Lepre su Italpress

L'economista Gianni Lepre