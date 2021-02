Quali vantaggi porterebbe il governo Draghi alla ripresa delle imprese?

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 15:19

P

Mario Draghi





Risparmio teorico per lo Stato di 1 miliardo

Fiducia dei mercati nel Governo di qualità

Possibile toccasana per le banche e quindi per le imprese

iace agli, piace ai. Non solo la decisione del presidentedi dare l’incarico per la formazione di un nuovo governo a Mario Draghi incontra, infatti, il consenso del 60% degli italiani (un apprezzamento, tra l’altro, trasversale e prevalente in tutti gli elettorati), ma anche laha guadagnato il 4,6% contro l’1,7% medio europeo e lo spread è sceso ai minimi dal 2015. Nel dettaglio, tra BTp e Bund, lo spread è passato da 114 punti base ai 94 toccati venerdì mattina (poi ha chiuso a 98). In settimana, dunque,è stata la migliore d’Europa. E con un'economia che tira, con l'ottimimso che riprende il sopravvento dopo la depressione di questi ultimi mesi, tutti i settori dovrebbero averne dei benefici, a partire dal turismo, dagli alberghi e dai ristoranti che sarebbero la cartina al tornasole di un Paese che torna a gaurdare con più serenità al futuro.Ma c’è di più. Tutto ciò si traduce, secondo l’Osservatorio sui Conti pubblici per l’Ansa, in une teoricoquest’anno per ledellodi circa. E, non è finita, se lo spread BTp-Bund scendesse ancora (arrivando a 80 punti come prevedono alcuni o addirittura intorno a 60 agganciando la Spagna come stimano altri), il risparmio sarebbe ancora maggiore: ogni 50 punti base in meno - calcola Pictet – valgono, infatti, ogni anno ulteriori risparmi per circa 1,5 miliardi.Certamente stiamo parlando di calcoli teorici (basati sull’ipotesi che i tassi restino fermi tutto l’anno), ed è risaputo, visto anche i precedenti casi italiani, che il fatto che isianoall’inizio di un mandato non è certo garanzia di successo di un Governo, ma di certo oltre a rendere bene l’idea di quanto valga ladelstesso, l’apertura di credito rappresenta un aiuto non indifferente per l’Italia.Ora sta tutto nelle mani di Draghi, ma quello che è certo è che lagenerale in lui c’è. Come spiega, infatti,, Head of Investment Advisory di Pictet Am: «Il mercato premia solitamente la stabilità e la qualità di un Governo. In questo caso non sappiamo se l’Esecutivo di Draghi avrà stabilità, ma questa volta il mercato riconosce un premio speciale alla».Una qualità, che gli esperti, riconoscono nella possibilità concreta che un Governo Draghi possa varare unconvincente e dare il via alledi cui l’Italia ha più che mai bisogno. E ciò avrebbe due vantaggi, uno a breve e l’altro a lungo termine. Nell’immediato le risorse Ue riducono la necessità del Tesoro di emettere BTp, creando un effetto “scarsità” relativo che dovrebbe far scendere i tassi dei nostri titoli di Stato rispetto agli altri. Nel medio termine, invece, le riforme dovrebbero aumentare la crescita potenziale dell’economia italiana.Una prospettiva che tutti si augurano, non solo perché in questo modo l’Italia potrebbe ulteriormente diminuire la spesa per interessi sul, già ridotta grazie alla Bce, ma soprattutto perché lain forze è un toccasana per leche possono con più facilità reperireSe poi si aggiunge che proprio le, il cui ruolo cruciale è appunto nel finanziare l’economia, sono state le più apprezzate da Piazza Affari con l’arrivo di Draghi il gioco è fatto.Ciò che più conta è che per Draghi ci sono. Nei primi ci sono gli investimenti per rimettere in movimento l'economia e creare ricchezza. Fra i cattivi c'è l'assistenzialismo che deprime solo il Pil. Se il nuovo Governo riuscirà a cambiarela tendenza degli ultimi due anni i vantaggi ci saranno per tutti. Ma questo dipende dal senso di responsabilità dei partiti.Di certo una bella prospettiva, ma ora dalla teoria occorre passare ai fatti.