Ischia, Santanchè dà il via alla campagna per rilanciare l’isola

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in visita a Ischia, a Casamicciola, nei luoghi in cui è avvenuta la frana nella notte tra il 25 e il 26 novembre, ha dichiarato: «Non sono venuta qui a fare una passeggiata, ma a presentare una campagna di comunicazione per il mondo perchè hanno scritto che Ischia era seppellita dal fango. Qui la principale attività economica è il turismo. Se oltre al dramma ci aggiungiamo anche la ferita economica peggioriamo la situazione».

La ministra Santanchè ha poi proseguito: «Dobbiamo dire che ad Ischia si può venire, dobbiamo contrastare quel tipo di comunicazione che ci fa male. Poi, è evidente che dobbiamo mettere in situazione di sicurezza il territorio. Ischia è viva, nonostante la tragedia ma il nostro dovere è andare avanti; questa isola non deve perdere il suo core business, il turismo, ed il governo c'è e farà la sua parte per Ischia».

Daniela Santanchè

Vogliamo dare voce ad una narrazione positiva

La ministra del Turismo ha poi parlato di Ischia come un gioiello italiano «che vive di turismo» e ha dichiarato: «È nostro dovere supportarla e promuoverla in Italia e all’estero, dopo la frana avvenuta a Casamicciola nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Con questa iniziativa vogliamo raccontare una storia diversa attraverso gli occhi e gli scatti degli abitanti, vero cuore pulsante dell’isola. Una narrazione fotografica che vada a focalizzarsi sulla grande bellezza rimasta intatta e che va ben oltre quel 10% del territorio colpito dalla frana. Insomma, vogliamo dare voce ad una narrazione positiva in contrasto con chi finora ha raccontato che Ischia non esiste più. Le migliori fotografie faranno parte della campagna pubblicitaria nazionale e internazionale orientata a sostenere il turismo e l’economia di un’isola che era e resta un luogo meraviglioso da visitare e da vivere».

A gennaio i primi fondi per la messa in sicurezza

La ministra del Turismo ha poi proseguito, anticipando che da gennaio saranno stanziati i primi fondi per la messa in sicurezza del territorio isolano: «I giornali mondiali la davano per distrutta, ma non è così e l'impegno del ministero e dell'Enit è quello di cancellare gli effetti di questa campagna negativa. Entro metà gennaio saranno stanziati i primi fondi per la messa in sicurezza del territorio isolano, ma dobbiamo lavorare a livello internazionale anche per il termalismo isolano, partendo dai social su cui avvieremo la campagna con l'hashtag #thisisischia».

Enit accompagnerà la promozione continua di Ischia

Sul tema è intervenuta anche Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, che ha dichiarato: «Tra i primi turisti della stagione a Ischia quest’ anno ci sarò anche io. Verrò a sostenere e a godere delle meraviglie dell’Isola Verde. Enit non abbasserà la guardia e accompagnerà la promozione continua di Ischia, non si arresterà il canale di comunicazione, supporto e valorizzazione di una delle perle del Golfo di Napoli amata in tutto il mondo. Con le 28 sedi all’estero dell’Agenzia Nazionale del Turismo ci sarà un’eco ampia che farà da cassa di risonanza delle bellezze dell’arcipelago così da rimarginare anche le ferite più profonde che hanno colpito l’isola».

Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit