Seconde case e asporto per i bar: il governo chiarisce i dubbi del nuovo decreto

Sì alle abitazioni anche fuori dalla regione, ma non possono esserci altri parenti o nuclei familiari





Il nodo seconde case

Sì ad asporto fino alle 22, ma non a bar senza cucina

Sì agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioni

Gli spostamenti in zona rossa

Sì a spostamenti tra regioni per i funerali di parenti

Sì a sport all'aperto nei circoli in zona gialla

Sospeso in zona gialla il servizio musei e luoghi cultura

Sì a caccia e pesca in area gialla, vietate in zona rossa

svela, una volta per tutte, il “ giallo dell’ultimo. E la risposta è, si puònelle seconde case, anche se si trovanoe in. Unico limite:dio ild’affitto che dovrà essere antecedente al 14 gennaio 2021, data appunto di entrata in vigore del nuovo dpcm.Sul sito di palazzo Chigi sono state pubblicate le f- risposte alle domande frequenti - sul nuovo dpcm firmato dal presidente del Consiglio. A mettere la parola fine ai tanti fraintendimenti che ne sono nati, primo fa tutti, il nodo sugli spostamenti nellecase, ma anche quelloper iLa novità più attesa riguarda proprio gli spostamenti verso lediperché il testo aveva eliminato ilfinora previsto, ma senza essere esplicito sulle modalità di spostamento e soprattutto sulle persone che potevano soggiornare. Adesso viene invece chiarito sia quale deve essere la caratteristica dell’abitazione, sia chi può effettivamente andare.Nelle faq del Governo si spiega che si tratta di una possibilità limitata al “” e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare "rientro", appunto, alla propria, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".Il titolo per recarsi nella seconda casa, "per ovvie, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una) anteriore al 14 gennaio 2021". Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese lenon soggette a registrazione). Naturalmente, "la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo".La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiaratoAltro nodo, l’asporto. Nelle faq è specificato che "la vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma èin tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di(e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25)"."La- si legge ancora nelle faq - è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti". Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che "è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno deglie delle altre, per i soli clienti ivi alloggiati".Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsida un(preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo diNel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.Il transito nelle aree conagli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, "esclusivamente per comprovate esigenze, situazioni di(per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di". È inoltre consentito "se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista".Sì anche agli spostamenti tra regioni di diverso colore per idei. Nelle faq si legge, infatti, che "la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19".Per quanto riguarda lo sport, "è consentito recarsi presso, per svolgere esclusivamentel'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli".Nella zona gialla "il servizio di apertura al pubblico deie degli altri istituti edella(di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è".o ladilettantistica osono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.