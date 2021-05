Sprint dei consumi ad aprile, ma molti ristoranti e strutture turistiche sono a rischio chiusure

Pubblicato il 15 maggio 2021 | 17:19

I

Soprattutto della filiera turistica e ricreativa si concentrano i rischi di chiusure di attività

Sprint dei consumi ad aprile

Recupero soprattutto per il settore dei servizi

Turismo e ristorazione a più rischio chiusure

Anche nell’abbigliamento con aprile solo attenuate le perdite

A maggio le riaperture potrebbero aver spinto il Pil

l progredire della campagna vaccinale, associata ai segnali di contenimento dell’epidemia, sta per aprire. Senza paura, ma con prudenza. Ancora oggi molte attività dei servizi operano a ritmi estremamente contenuti.. Per adesso, nonostante molti indicatori, per effetto del confronto statistico con marzo ed aprile del 2020, evidenzino tassi di variazione straordinari,L’Indicatore dei Consumi Confcommercio segnala ad aprile, per il secondo mese consecutivo, una forte crescita nel confronto annuo con una variazione del 45,1%., considerando che nel confronto con aprile 2019 il livello della spesa reale è ancora inferiore del 23%. La dinamica registrata nell’ultimo mese sottintende, peraltro, una flessione in termini congiunturali, conseguenza del fatto che fino al 26 aprile l’intero Paese è stato suddiviso in zone rosse e arancioni.per i quali la variazione su base annua si attesta al 69,4%. Al di là del riscontro numerico senza precedenti, si tratta, nella realtà, di incrementi in volume minimi rispetto a un livello di attività che da marzo del 2020 è stato praticamente nullo. Se si guarda al confronto con aprile 2019 emergono, infatti, in molti casi, crolli prossimi o superiori al 70%.Ed è proprio in questi settori, soprattutto della, oltre che a intervenire con adeguati sostegni.: nel confronto con i valori del 2019, le riduzioni di spesa in termini reali segnalano infatti un dimezzamento della domanda. Sulle possibilità di recupero di questo settore, come di altri comparti, pesano ancora le limitazioni poste all’operatività nei weekend dei centri commerciali.Dopo un primo trimestre di contrazione dell’attività produttiva, seppure meno elevata rispetto alle stime, e unLe riaperture, seppure parziali, e il progressivo allentamento delle misure di limitazione al movimento delle persone, potrebbero avere spinto il Pil del 3,7%, nella metrica destagionalizzata rispetto ad aprile. Su base annua, la variazione stimata è del +10,7%. Queste indicazioni sono coerenti con il raggiungimento di una crescita prossima al 4% nel complesso del 2021.