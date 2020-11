Fipe, un'assemblea 2020 cruciale: al centro il futuro della ristorazione

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 18:21

M

Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe

ercoledì 18 novembre è il giorno dell’. Una riunione quest'anno particolarmente delicata per l'incertezza e la crisi dovute alla pandemia diche ha colpito pesantemente tutto il settore.

Si parte alle ore 10.30 con l'evento pubblico “La ristorazione tra sicurezza e sviluppo”. L'obiettivo della Federazione italiana pubblici esercizi è di sollevare la questione su come andare oltre gli interventi emergenziali, senza tuttavia trascurarne l’importanza, per individuare le misure necessarie a rimettere il settore su un sentiero di crescita.



Riunione su Zoom, visibile sui canali social Fipe

Sul tema si svilupperà un intenso dibattito fra protagonisti della politica, dell’imprenditoria e della società. L’appuntamento si terrà ovviamente in modalità telematica sulla piattaforma Zoom e potrà essere seguito in diretta sui canali social YouTube e Facebook della Fipe. Italia a Tavola seguirà l'evento in diretta.





Le Prugne della California

Carlo Sangalli , presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia

, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia Lino Enrico Stoppani , presidente Fipe-Confcommercio

, presidente Fipe-Confcommercio Dario Franceschini , ministro dei Beni culturali e del Turismo

, ministro dei Beni culturali e del Turismo Gianmario Tondato Da Ruos , amministratore delegato di Autogrill

, amministratore delegato di Autogrill Massimo Bottura , chef e patron dell'Osteria Francescana

, chef e patron dell'Osteria Francescana Massimiliano Rosati , titolare del Gran Caffè Gambrinus

, titolare del Gran Caffè Gambrinus Maurizio Zanella , presidente di Cà del Bosco

, presidente di Cà del Bosco Nicola Bertinelli , presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano

, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Davide Rampello , storico e curatore del padiglione Italia a Expo 2021 Dubai

, storico e curatore del padiglione Italia a Expo 2021 Dubai Maurizio Dallocchio , docente dell'Università Bocconi

, docente dell'Università Bocconi Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole e forestali

Federico Quaranta, Rai

Sono chiamati a intervenire:Modera:È previsto anche l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri