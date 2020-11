Mense scolastiche e aziendali, chiesto al governo lo stato di crisi

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 16:21

Nessun aiuto per la ristorazione collettiva nonostante le difficoltà

Posti di lavoro: rischiano in 60mila

Fatturati: crolli fino a -50%

Le richieste: dai canoni sospesi alla Cig

hi salverà? Per ora nessuno. Con la scusa che si tratta di comparti ancora autorizzati a operare, sembra che qualcuno dalle parti delpensi che gli effetti delladiqui non si facciano sentire. Ma non è così, ed è intuibile il perché: la chiusura di buona parte dellee l’utilizzo massiccio dellonella pubblica amministrazione e nelle imprese private stanno provocando un dimezzamento deidelle aziende.Secondo, la Federazione italiana pubblici esercizi, a rischio ci sono 60mila posti di lavoro : «Per questo chiediamo all'esecutivo di dichiarare lodel settore».Fino ad adesso nessuna misura di sostegno ad hoc è stata pensata, nonostante i provvedimenti restrittivi adottati per contenere la diffusione delabbiano costretto le imprese a rivedere i loro modelli di servizio, con ulteriore aggravio di costi.I fatturati delle società che gestiscono le mense aziendali sono, mentre quelle di chi svolge il servizio di distribuzione e sporzionamento deihanno perso oltredei loro volumi d’affari. E quella del comparto è soprattuttoLa Fipe ha spiegato che di fronte a queste cifre sono state avanzate «delle proposte al governo sia in incontri con i sottosegretari al Mise e al Lavoro,sia in audizioni parlamentari sul, perché anche queste imprese siano inserite tra i fruitori dei, vengano inoltre sospesi o ricontrattati iin essere e infine previste ulteriori misure per ile lasenza restrizioni».Secondo la Federazione italiana pubblici esercizi «solo in questo modo sarà possibile evitare la morte di gran parte delle aziende del settore con le ripercussioni sulla tenuta deie con le immaginabili conseguenze in termini die di perdita dellefaticosamente costruite».