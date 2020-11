Natale lontani causa covid? Gli auguri li manda Santa Claus

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 13:36

Verranno scelti circa 80 messaggi che Babbo Natale trasmetterà in singoli video

Un augurio direttamente da Babbo Natale

Babbo Natale live dalla sua casa

Ogni anno migliaia di lettere e turisti

Il vero natale del Nord, tra biscotti di zenzero e glögi

Una delle delizie preferite sono i biscotti al ginger





entre insi attendono indicazioni per come potrà essere festeggiato, dalla, nazione più felice del mondo per ben tre anni consecutivi, si cerca diil. E chi può farlo se non proprioin persona? Anche Babbo Natale è, infatti, stato “colpito” dallae dalleche hanno fattoil flusso deida tutto il mondo nel suo villaggio a Rovaniemi.E così, in vista di undiverso da molti punti di vista, con l’obiettivo anche di diffondere un po’ die di, Ente Nazionale del Turismo Finlandese, ha pensato a, ma di grande, per avvicinare le persone che dovranno stare lontane.Grazie al progetto(Dillo con Santa), chiunque, da qualunque parte del mondo, puòdiunpersonalizzato alle persone amate. Basta inviare il testo entro il 29 novembre direttamente a lui (Info: www.sayitwithsanta.com ).Verranno scelti circache Babbo Natale trasmetterà in singoli video, pubblicati poi sul canaledi Visit Finland all'inizio di dicembre.Ma non solo: si può anche chiedere unacon lui, one-to-one. Oppure partecipare alladell'11 dicembre, incontrandoinsui canali social di Visit Finland.Ogni anno Babbo Natale ricevedida 199 Paesi (per ogni evenienza, è raggiungibile all'indirizzo ufficiale: Babbo Natale, Ufficio postale principale di Babbo Natale, 96930 Napapiiri, Finlandia) ed è sempre disponibile a incontrare e chiacchierare con tutti nel suo ufficio nella città di Rovaniemi.Tutti sanno che Babbo Natale viene dalla Finlandia; ma oltre ai suoi regali, ilha tanto altro da offrire. Durante il periodo delle feste natalizie, i finlandesi adorano fare le cose con calma e circondarsi diL’atmosfera naturale è un elemento chiave per il vero Natale finlandese.bianchi avvolti dall’oscurità, illuminati solo dalle stelle e dalle lanterne di ghiaccio sui vialetti d’ingresso delle case, sono il modo migliore per entrare nell’atmosfera natalizia. La maggior parte del tempo per pianificare le vacanze viene trascorso pensando a dove andare. Il posto preferito è sicuramente acon la, ma non è raro organizzare un evento più mondano magari affittando una villa o un cottage in campagna.Ovviamente ilricopre un ruolo centrale delle celebrazioni natalizie anche in Finlandia.diè il piatto principale nella maggior parte delle case, accompagnato da diverse varietà diinLapiù autentica per la Viglia di Natale è ildi. Dopo un paio di birre natalizie, i canti di Natale sembrano più intonati. E per concludere la serata, niente di meglio che unaper rilassare il corpo e la mente.sono onnipresenti durante il Natale finlandese, e amati da persone di tutte le età. Una delle delizie preferite sono ial, spesso attaccati ai rami dell’albero di Natale.Il “”, simile a, è il drink natalizio preferito. A base di vino rosso o succhi di bacche e insaporito da spezie come cardamomo e cannella, viene normalmente servito con l’aggiunta di uvetta e mandorle.