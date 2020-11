Alberghi contro affitti brevi, si accende lo scontro sui controlli per la tassa di soggiorno

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 13:16

Scontro tra alberghi e affitti brevi

Controlli per evitare i sommersi nel mondo del turismo

Al centro della questione, il versamento della tassa di soggiorno

Gli albergatori: «Giusto monitorare il settore ricettivo»

Confcommercio Verona: Finalmente uno strumento nazionale di controllo

I locatori: «Singolare che lo si definisca "giro di vite"»

er qualcuno si tratta di “”, per altri invece è solo un normale controllo diche favorisce l’intero settore del. Le due fazioni si sono create sul tema dei controlli stringenti sulleprevisti dal decreto legge interministeriale Economia-Interno. In particolare la partita - e le divisioni - si giocano tra il settoretradizionale (quello che parla di giro di vite) e quello degli affitti brevi (che invece respinge le accuse e dà al tutto contorni più morbidi).Il teatro della diatriba in questo momento è, ma solo perché da queste parti si è fatta molto calda; in tutte le città italiane in realtà avverrà lo stessoche, si spera, possa davvero portare un contributo reale al. Perché la questione, ormai annosa, è la disparità di condizioni e del sommerso con “favoritismi” per le locazioni brevi a danno del turismo tradizionale.Le novità dicono che a partire dali dati aggregati relativi ai pernottamenti e all’imposta di soggiorno saranno trasmessi dal ministero dell’Interno all’, che li inoltrerà ai Comuni affinché vengano svolte le verifiche della corrispondenza dei dati stessi. In sostanza, sarà molto più semplice controllare chi è in regola con lae il versamento dell’imposta. Entro il 31 gennaio l’Agenzia delle entrate comunicherà i dati relativi al 2020 suddivisi per Comune.Il tema della regolamentazione dell’extralberghiero , come accennato, è molto sentito nel Veronese ene ha fatto un suo cavallo di battaglia: «Sono anni - sottolinea a Veronanews il presidente dell’Associazione Albergatori- che insieme alla casa madre Confcommercio portiamo avanti la battaglia affinché il settore ricettivo venga monitorato a 360 gradi: i dati di un mercato complesso come quello turistico richiedono una gestione attenta su scala nazionale, anche in ottica sicurezza dei territori. Compito che, finora, era lasciato prevalentemente all’amministrazione locale».«Anche l’amministrazione comunale di Verona, con la Polizia locale guidata dal comandante- precisa, presidente di Confcommercio Verona - ha fatto da subito suo il problema, svolgendo un ottimo lavoro e ponendosi all’avanguardia nei. La stessaha fatto la propria parte, ma mancava uno strumento decisivo quale il riferimento al dato aggregato delle persone alloggiate nelle singole strutture. Un grande ringraziamento per questo importante risultato va rivolto alla Federalberghi nazionale, che ha pazientemente seguito l’evolversi della situazione».Il presidente di Confcommercio Verona conclude così: «Sia chiaro che non siamo contro le locazioni turistiche ma, come evidenziato anche in occasione del nostro convegno di Peschiera dell’ottobre 2019, pretendiamo che nello stesso mercato vigano le stesse regole per motivi di sicurezza e per evitare che l’elusione delle imposte diventi elemento dinei confronti delle strutture tradizionali. Finalmente si sta andando in questa direzione».Dall’altra sponda c’è il punto di vista di, presidente dell’associazione Locatori Turistici Verona. «Tutti i provvedimenti che favoriscono la legalità nell’ esercizio della nostra attività - dice all'Arena - sono da sempre sostenuti e ben accolti dalla nostra. Trovo tuttavia singolare che questo decreto sia stato definito da Confcommercio e Federalberghi genericamente “un giro di vite” nei nostri confronti, dando ancora una volta una connotazione negativa al nostro comparto. Ricordo che versiamo circa due milioni di euro didial Comune di Verona. La nostra associazione è nata proprio per differenziarci e per contrastare chi affitta strutture per brevi periodi in maniera, perciò il generalizzare non fa altro che creare confusione».