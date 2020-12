Un'icona sull'A8 dei Laghi: riapre l'Autogrill Villoresi Ovest

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 13:09

D

La struttura completata

L'obiettivo: creare un'icona contemporanea

1958: Il nuovo concept

L'architettura tra passato e futuro

Le Prugne della California

opo un importante intervento di ricostruzione conservativa riapre lungo l’, a pochi chilometri da Milano, l’, vera e propria icona dell’architettura italiana, costruito nel 1958 su progetto di Angelo Bianchetti e simbolo del rilancio economico e industriale del Paese.La realizzazione del nuovo Villoresi Ovest, con i lavori di cantiere avviati a febbraio 2020 e terminati entro l’anno nonostante le difficoltà del, è stata condotta nel pieno rispetto deloriginale dell’edificio, con una leggera rivisitazione estetica e l’utilizzo di materiali in linea con i più moderni standard edilizi.Il preciso obiettivo di Autogrill è stato quello di rendere Villoresi Ovest un’contemporanea, per comunicare con forza il legame del Gruppo con lae al contempo mostrare il meglio delle capacità in termini di servizio, innovazione e, ceo del Gruppo Autogrill, ha dichiarato: «Villoresi Ovest è da sempre simbolo di rinascita, già nel ’61 la rivista Life lo aveva in copertina a dimostrazione della modernità del nostro Paese. Anche oggi vogliamo che il locale rinnovato rappresenti un ponte simbolico tra passato e futuro, un segnale tangibile della volontà di ripartire dell’Italia - e di tutti noi - in questo momento».Per rilanciare una location strategica e dal grande valore storico per il marchio, Autogrill ha creato il nuovo concept “”, un omaggio alla data di apertura del. “1958” a Villoresi Ovest è pensato come un unicum nell’ambito dei brand del Gruppo, un locale in grado di raccogliere il meglio dell’ esperienza di ristorazione attualmente presente sulla rete in termini di qualità del servizio e di varietà dell’offerta.Ilsi presenta con un design contemporaneo e ricercato, dove più elementi del meglio di Autogrill convivono e si integrano: unobar conselezionati e farciti in loco e una rivisitazione dei panini con i grandi classici in versione premium, i primi piatti con ricette firmate da grandi chef, come; un corner steak house interamente dedicato alla griglia; un assortimento di pizza frutto della collaborazione con Renato Bosco e una vetrina dedicata ai dolci di Sal De Riso, per rivivere la tradizione della costiera amalfitana.Il progetto, curato dallo studio di architettura, ha rispettato le proporzioni e dimensioni originali, omaggiando il design classico, dalle linee curve armoniose e dai colori caldi. All'esterno è stato mantenuto l’enorme tripode ad arco originale, icona storica dell'edificio e progettato per essere visibile da lontano.Oggi, riprendendo l’idea originaria diesterna della struttura, nel tripode sono state installate luci a, che ne aumentano la visibilità nelle ore notturne e che potranno variare di colore a seconda delle occasioni. L’centrale a forma di tronco di cono alla base del tripode è stato ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi Uv.La centrale termica è stata spostata esternamente per migliorare l’e la funzionalità dell’edificio. I materiali utilizzati per l’interno sono ispirati alla tradizione del design italiano, come il legno di, il marmo e l’ottone. Un design classico abbinato a materiali e impianti innovativi, rispettosi dell’ambiente, e a strumenti di comunicazione moderni e tecnologici. Anche l’originale e imponente lampadario a goccia d’ispirazione barocca, al centro dell’area, è stato portato a nuova vita, restaurato e dotato di lampadine a Led per diminuire l’impatto energetico, garantendo un’illuminazione uniforme di tutto il locale e una più facile manutenzione.