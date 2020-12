Airbnb sbarca in Borsa col botto Speranza per il futuro del turismo

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 10:53

Airbnb vola in Borsa

Le azioni sono più che raddoppiate, buone notizie per il turismo

Airbnb funzionerà anche per lo smart working

Anche in Borsa cambia il modo di presentarsi: spazio all'esperienza

Le Prugne della California

ha travolto tutto il mondo del turismo, compreso quel settore degli “affitti brevi” che ha inla sua piattaforma più celebre, efficace, diffusa e utilizzata. Lo stop ai viaggi in giro per il mondo ha inevitabilmente tagliato le gambe al business il quale, tuttavia, è sbarcato ine ha subito fatto il botto alLedella società californiana sono infatti più che raddoppiate, salendo del 125% in, per chiudere a 144,7 dollari dagli iniziali 68 (+113%), con una valorizzazione di circa 100 miliardi. Una sorta di rivincita se si confronta questo scenario con quello più prettamente, ma anche un buon auspicio per quello che riguarda il futuro degli spostamenti per piacere o per business. Se chi “gioca” in borsa non ha esitato a puntare su Airbnb forse significa che per il domani - neanche troppo lontano - c’è aria diFacile pensare che le continue notizie ditestati, sperimentati e ora già in fase di distribuzione abbiano dato una grande spinta al settore turistico. E se le grandi menti dellahanno “annusato” aria di ripartenza allora anche tutto il mondo dell’“tradizionale” può iniziare a sorridere, rimboccarsi le maniche e tornare a pensare di lavorare.O forse, qualcosa cambierà senza però danneggiare gli. La pandemia che condizionerà il nostro futuro ha obbligato le aziende e i lavoratori (almeno per quanto riguarda l’Italia) a cambiare passo in modo svelto e deciso in ottica smart working . E non sono pochi quelli che stanno pensando di associare un “affitto breve” in qualche località da sogno per lavorare dacon vista su uncristallino o su una vista panoramica tra le Airbnb lo sa e non è un caso che invece del tradizionale suono della campana prima delle, Airbnb ha mostrato un video di «host» che suonano i loro campanelli di. Un modo per portare gli azionisti dentro all’esperienza di un affitto breve, che non è solo una camera con qualche servizio, ma un nuovo modo di concepire la vita di piacere e diDel resto i numeri sui quali può fare affidamento la piattaforma sono ancora straordinari: con 3,7 miliardi di dollari raccolti, Airbnb è la maggiore Ipo degli Usa dell’anno, seguita da(3,4 miliardi). Proprio DoorDash, società basata a San Francisco di consegne di pasti a domicilio, nel giorno del debutto sul Nasdaq ha chiuso in rialzo dell’86%. Undunque che sta già entrando a pieno regime.